САЩ обявиха завършването на войната в Украйна и възстановяването на стратегическата стабилност с Русия за свой „основен интерес“

САЩ публикуваха актуализирана стратегия за национална сигурност, в която прекратяването на войната в Украйна е посочено като основен интерес. Новият документ също така определя възстановяването на стратегическата стабилност с Русия като основен приоритет в Европа.

„От съществено значение е да се стабилизират европейските икономики, да се предотврати неволната ескалация или разширяване на войната и да се възстанови стратегическата стабилност с Русия. Също така е от съществено значение да се осигури следвоенното възстановяване на Украйна, за да се гарантира нейното оцеляване като жизнеспособна държава“, се казва в документа, публикуван на уебсайта на Белия дом.

САЩ също така смятат, че НАТО не трябва да се възприема като „все по-разширяващ се съюз“.

Предвижда се, че след няколко десетилетия някои членове на НАТО може да преосмислят отношенията си със Съединените щати, тъй като „стават до голяма степен неевропейски“ и възниква въпросът „дали ще гледат на мястото си в света – или на съюза си със САЩ – по същия начин, както тези, които са подписали хартата на НАТО“.

В стратегията се посочва също, че европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана и че администрацията на САЩ е „в конфликт“ с европейски служители, чиито правителства демонстрират „нереалистични очаквания“ и подкопават демократичните процеси.

Освен това в документа се отбелязва, че Близкият Изток вече не е доминиращ фокус на външната политика на САЩ. Вместо това, Индо-Тихоокеанският регион ще се превърне в един от ключовите геополитически и икономически фронтове на този век.

В стратегията също така се подчертава, че САЩ трябва да се фокусират само върху нестратегически стоки, когато търгуват с Китай.