САЩ разширяват списъка със страни със забрана за влизане: от 19 над 30

Администрацията на президентът на Америка Доналд Тръмп подготвя значително разширяване на списъка със страни, чиито граждани няма да могат да влизат в САЩ. Това съобщи американският министър по вътрешна сигурност Кристи Ноум, като уточни, че броят на държавите ще се увеличи от 19 на над 30.
Малко по-рано администрацията на Тръмп обяви, че спира разглеждането на всички имиграционни документи – включително заявления за зелени карти и за придобиване на американско гражданство – подадени от имигранти от 19 държави. Причината: опасения за националната сигурност и обществената безопасност.
В първоначалния документ бяха включени държавите, за които още през юни бяха въведени най-строги ограничения: Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен.
За тях се прилагат мерки като пълно спиране на приемането на кандидати, с някои ограничени изключения.
Други държави попаднаха под частични ограничения – Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.
Сега предстои списъкът да бъде разширен още, вероятно с над десет нови държави.
