      събота, 06.12.25
          НачалоСвят

          САЩ разширяват списъка със страни със забрана за влизане: от 19 над 30

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Администрацията на президентът на Америка Доналд Тръмп подготвя значително разширяване на списъка със страни, чиито граждани няма да могат да влизат в САЩ. Това съобщи американският министър по вътрешна сигурност Кристи Ноум, като уточни, че броят на държавите ще се увеличи от 19 на над 30.

          „Няма да кажа точен брой, но са над 30, а президентът продължава да оценява определени държави“, заяви Ноум пред Fox News, без да разкрива кои държави ще бъдат добавени към списъка.

          Малко по-рано администрацията на Тръмп обяви, че спира разглеждането на всички имиграционни документи – включително заявления за зелени карти и за придобиване на американско гражданство – подадени от имигранти от 19 държави. Причината: опасения за националната сигурност и обществената безопасност.

          Тръмп отменя актове, за които смята, че са подписани чрез автописалка от Байдън Тръмп отменя актове, за които смята, че са подписани чрез автописалка от Байдън

          В първоначалния документ бяха включени държавите, за които още през юни бяха въведени най-строги ограничения:
          Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен.

          За тях се прилагат мерки като пълно спиране на приемането на кандидати, с някои ограничени изключения.

          Други държави попаднаха под частични ограниченияБурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

          Сега предстои списъкът да бъде разширен още, вероятно с над десет нови държави.

