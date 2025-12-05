САЩ заплашиха Европа да излязат от редица програми на НАТО до 2027 година

САЩ заплашиха да се оттеглят от няколко програми за координация на отбраната на НАТО, освен ако Европа не поеме по-голямата част от отбранителните си способности, от разузнаване до ракети, до 2027 г., съобщава Reuters, позовавайки се на източници.
- Реклама -
Този краен срок се стори на някои европейски служители нереалистичен.
На среща служители на Пентагона са заявили пред европейците, че Вашингтон все още не е доволен от напредъка на Европа в подобряването на отбранителните си способности след руската инвазия в Украйна.
Конвенционалните отбранителни способности включват неядрени активи, от войски до оръжия, а служителите не обясниха как САЩ ще оценят напредъка на Европа. Също така не е ясно дали крайният срок 2027 г. отразява позицията на администрацията на Тръмп или просто мнението на някои служители на Пентагона. Във Вашингтон има значителни разногласия относно военната роля на САЩ в Европа.
САЩ предоставят и способности, които не могат да бъдат закупени, като например уникално разузнаване, наблюдение и други, които се оказаха ключови за военните усилия на Украйна. Намаляването на участието на САЩ в европейската отбрана и увеличаването на независимите военни способности на Европа, както и прекратяването на разширяването на НАТО, са включени в стратегията за национална сигурност на президента Доналд Тръмп.
САЩ заплашиха да се оттеглят от няколко програми за координация на отбраната на НАТО, освен ако Европа не поеме по-голямата част от отбранителните си способности, от разузнаване до ракети, до 2027 г., съобщава Reuters, позовавайки се на източници.
- Реклама -
Този краен срок се стори на някои европейски служители нереалистичен.
На среща служители на Пентагона са заявили пред европейците, че Вашингтон все още не е доволен от напредъка на Европа в подобряването на отбранителните си способности след руската инвазия в Украйна.
Конвенционалните отбранителни способности включват неядрени активи, от войски до оръжия, а служителите не обясниха как САЩ ще оценят напредъка на Европа. Също така не е ясно дали крайният срок 2027 г. отразява позицията на администрацията на Тръмп или просто мнението на някои служители на Пентагона. Във Вашингтон има значителни разногласия относно военната роля на САЩ в Европа.
САЩ предоставят и способности, които не могат да бъдат закупени, като например уникално разузнаване, наблюдение и други, които се оказаха ключови за военните усилия на Украйна. Намаляването на участието на САЩ в европейската отбрана и увеличаването на независимите военни способности на Европа, както и прекратяването на разширяването на НАТО, са включени в стратегията за национална сигурност на президента Доналд Тръмп.
ако в тези програми европейците атакуват местата с ценните метали който ще добива Тръмп няма да има сделка!
Рекет. Беше с мита и тн. Партньорите НИ.
С други думи – трябва да купуват повече оръжие от нас, зер не сте обеднели достатъчно.
Браво,само че това е вече смърт и по-лошо!