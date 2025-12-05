НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ заплашиха Европа да излязат от редица програми на НАТО до 2027 година

          4
          669
          Армията на САЩ
          Армията на САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ заплашиха да се оттеглят от няколко програми за координация на отбраната на НАТО, освен ако Европа не поеме по-голямата част от отбранителните си способности, от разузнаване до ракети, до 2027 г., съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Този краен срок се стори на някои европейски служители нереалистичен.

          На среща служители на Пентагона са заявили пред европейците, че Вашингтон все още не е доволен от напредъка на Европа в подобряването на отбранителните си способности след руската инвазия в Украйна.

          Конвенционалните отбранителни способности включват неядрени активи, от войски до оръжия, а служителите не обясниха как САЩ ще оценят напредъка на Европа. Също така не е ясно дали крайният срок 2027 г. отразява позицията на администрацията на Тръмп или просто мнението на някои служители на Пентагона. Във Вашингтон има значителни разногласия относно военната роля на САЩ в Европа.

          САЩ предоставят и способности, които не могат да бъдат закупени, като например уникално разузнаване, наблюдение и други, които се оказаха ключови за военните усилия на Украйна. Намаляването на участието на САЩ в европейската отбрана и увеличаването на независимите военни способности на Европа, както и прекратяването на разширяването на НАТО, са включени в стратегията за национална сигурност на президента Доналд Тръмп.

          САЩ заплашиха да се оттеглят от няколко програми за координация на отбраната на НАТО, освен ако Европа не поеме по-голямата част от отбранителните си способности, от разузнаване до ракети, до 2027 г., съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Този краен срок се стори на някои европейски служители нереалистичен.

          На среща служители на Пентагона са заявили пред европейците, че Вашингтон все още не е доволен от напредъка на Европа в подобряването на отбранителните си способности след руската инвазия в Украйна.

          Конвенционалните отбранителни способности включват неядрени активи, от войски до оръжия, а служителите не обясниха как САЩ ще оценят напредъка на Европа. Също така не е ясно дали крайният срок 2027 г. отразява позицията на администрацията на Тръмп или просто мнението на някои служители на Пентагона. Във Вашингтон има значителни разногласия относно военната роля на САЩ в Европа.

          САЩ предоставят и способности, които не могат да бъдат закупени, като например уникално разузнаване, наблюдение и други, които се оказаха ключови за военните усилия на Украйна. Намаляването на участието на САЩ в европейската отбрана и увеличаването на независимите военни способности на Европа, както и прекратяването на разширяването на НАТО, са включени в стратегията за национална сигурност на президента Доналд Тръмп.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          4 КОМЕНТАРА

          1. ако в тези програми европейците атакуват местата с ценните метали който ще добива Тръмп няма да има сделка!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions