Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разпространи официална информация относно криминалното минало на петимата задържани по време на протеста в София на 1 декември. Спрямо лицата вече са наложени постоянни мерки за неотклонение от съда.

В отговор на множество журналистически запитвания, от полицията уточняват хронологията на предишните прояви на арестуваните:

Ж. Ж. (19 г.) е регистриран през 2023 г. за управление на МПС след употреба на наркотични вещества (чл. 343б, ал. 3 от НК) от ОДМВР – Стара Загора.

К. Й. (21 г.) има няколко регистрации:

– През 2022 г. е задържан в Девето РУ-СДВР за отправяне на закана.

– През 2023 г. е задържан за противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, като деянието е извършено спрямо малолетно или непълнолетно лице (чл. 281, ал. 2, т. 4).

– През 2024 г. е регистриран в РУ – Приморско за отказ да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС (чл. 343б, ал. 6).

Л. Т. (25 г.) също е известен на органите на реда:

– През 2023 г. е привлечен като обвиняем от Девето РУ-СДВР за каналджийство – противозаконно подпомагане на чужденци, включително непълнолетни, да преминат през страната.

– През 2024 г. е привлечен като обвиняем от РУ – Дупница за палеж на имущество на значителна стойност (чл. 330, ал. 1).

М. И. (21 г.) е привлечен като обвиняем през 2024 г. от Девето РУ-СДВР за шофиране в срок на изтърпяване на наказание „лишаване от правоуправление“ (чл. 343в, ал. 1).

Н. А. (21 г.) е с множество регистрации:

– На 22 октомври 2022 г. е задържан от Четвърто РУ – СДВР за извършена кражба (чл. 194 от НК).

– На 28 ноември 2024 г. е задържан в Шесто РУ – СДВР за притежание на „кристали“.

– На 14 април 2025 г. отново е задържан за притежание на същото наркотично вещество, този път от Първо РУ – СДВР.

– На 2 юли 2025 г. е проверен от служители на отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена негова съпричастност към така наречените „локали“.