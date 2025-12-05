НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          СДВР разкри криминалните досиета на петимата, оставени в ареста след протеста

          0
          113
          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разпространи официална информация относно криминалното минало на петимата задържани по време на протеста в София на 1 декември. Спрямо лицата вече са наложени постоянни мерки за неотклонение от съда.

          - Реклама -

          В отговор на множество журналистически запитвания, от полицията уточняват хронологията на предишните прояви на арестуваните:

          Ж. Ж. (19 г.) е регистриран през 2023 г. за управление на МПС след употреба на наркотични вещества (чл. 343б, ал. 3 от НК) от ОДМВР – Стара Загора.

          К. Й. (21 г.) има няколко регистрации:
          – През 2022 г. е задържан в Девето РУ-СДВР за отправяне на закана.
          – През 2023 г. е задържан за противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, като деянието е извършено спрямо малолетно или непълнолетно лице (чл. 281, ал. 2, т. 4).
          – През 2024 г. е регистриран в РУ – Приморско за отказ да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС (чл. 343б, ал. 6).

          Л. Т. (25 г.) също е известен на органите на реда:
          – През 2023 г. е привлечен като обвиняем от Девето РУ-СДВР за каналджийство – противозаконно подпомагане на чужденци, включително непълнолетни, да преминат през страната.
          – През 2024 г. е привлечен като обвиняем от РУ – Дупница за палеж на имущество на значителна стойност (чл. 330, ал. 1).

          М. И. (21 г.) е привлечен като обвиняем през 2024 г. от Девето РУ-СДВР за шофиране в срок на изтърпяване на наказание „лишаване от правоуправление“ (чл. 343в, ал. 1).

          Н. А. (21 г.) е с множество регистрации:
          – На 22 октомври 2022 г. е задържан от Четвърто РУ – СДВР за извършена кражба (чл. 194 от НК).
          – На 28 ноември 2024 г. е задържан в Шесто РУ – СДВР за притежание на „кристали“.
          – На 14 април 2025 г. отново е задържан за притежание на същото наркотично вещество, този път от Първо РУ – СДВР.
          – На 2 юли 2025 г. е проверен от служители на отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена негова съпричастност към така наречените „локали“.

          Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) разпространи официална информация относно криминалното минало на петимата задържани по време на протеста в София на 1 декември. Спрямо лицата вече са наложени постоянни мерки за неотклонение от съда.

          - Реклама -

          В отговор на множество журналистически запитвания, от полицията уточняват хронологията на предишните прояви на арестуваните:

          Ж. Ж. (19 г.) е регистриран през 2023 г. за управление на МПС след употреба на наркотични вещества (чл. 343б, ал. 3 от НК) от ОДМВР – Стара Загора.

          К. Й. (21 г.) има няколко регистрации:
          – През 2022 г. е задържан в Девето РУ-СДВР за отправяне на закана.
          – През 2023 г. е задържан за противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, като деянието е извършено спрямо малолетно или непълнолетно лице (чл. 281, ал. 2, т. 4).
          – През 2024 г. е регистриран в РУ – Приморско за отказ да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС (чл. 343б, ал. 6).

          Л. Т. (25 г.) също е известен на органите на реда:
          – През 2023 г. е привлечен като обвиняем от Девето РУ-СДВР за каналджийство – противозаконно подпомагане на чужденци, включително непълнолетни, да преминат през страната.
          – През 2024 г. е привлечен като обвиняем от РУ – Дупница за палеж на имущество на значителна стойност (чл. 330, ал. 1).

          М. И. (21 г.) е привлечен като обвиняем през 2024 г. от Девето РУ-СДВР за шофиране в срок на изтърпяване на наказание „лишаване от правоуправление“ (чл. 343в, ал. 1).

          Н. А. (21 г.) е с множество регистрации:
          – На 22 октомври 2022 г. е задържан от Четвърто РУ – СДВР за извършена кражба (чл. 194 от НК).
          – На 28 ноември 2024 г. е задържан в Шесто РУ – СДВР за притежание на „кристали“.
          – На 14 април 2025 г. отново е задържан за притежание на същото наркотично вещество, този път от Първо РУ – СДВР.
          – На 2 юли 2025 г. е проверен от служители на отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена негова съпричастност към така наречените „локали“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions