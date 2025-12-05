НА ЖИВО
          СЕНЗАЦИЯТА НА „ЕРГЕНЪТ" НАТАЛИ СТОЙЧЕВА ГРАБНА КОРОНАТА НА MIS STUDENTKA 2025

          СЪБИТИЕТО СЪБРА НАЙ-ИЗВЕЖДАНОТО ЖУРИ И НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗВЕЗДИ НА БЪЛГАРИЯ НА ЕДНО МЯСТО

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Сензацията от „Ергенът“ Натали Стойчева триумфира и спечели короната на конкурса MIS STUDENTKA 2025 в нощ, която разтърси клуб MAZZO и превърна събитието в ярък медиен феномен. Красивата Натали се открои с харизма, увереност и сценично присъствие, което ѝ осигури първото място в най-коментирания студентски конкурс на годината.

          Тази вечер влезе в историята и с най-звездното жури, събирано някога – състав, който напомняше на голямо телевизионно шоу. На едно място се събраха най-обичаните риалити герои, модни легенди, инфлуенсъри, популярни личности и култови имена от българския ефир. Такъв звезден състав – и жури, и гости – не е виждан никога досега в България.

          Журито беше оглавено от емблематичната Ирина Папазова, създател на първата модна агенция в България – фигура, чийто авторитет зададе високия стандарт на вечерта. До нея блестеше Мис България Симона Петрова, чието присъствие внесе още повече престиж.

          От „Ергенът“ пристигнаха най-коментираните звезди на последните сезони – Виктория Асенова, най-ярката съперничка на Натали, както и чаровните Гергана Стаменова, Ивелина Иванова и Габриела Митева, които превърнаха журито в истинска телевизионна сензация.

          Звездното присъствие се увеличи и от лицата на „Биг Брадър“, сред които изпъкваше най-популярният участник в историята на шоуто – Георги Марков, подкрепен от Цвети Владиславова и Михаела Василева.

          Инфлуенсър сцената оживя благодарение на харизматичните Грозденка и Яница Владови, както и на стилната Виктория Алмаджали, които внесоха допълнителен блясък в залата.

          Сред специалните гости се откроиха адвокат Божидар Терзийски и журналистът Николай Караколев, а сцената беше озарена от присъствието на финалисти от конкурса Мистер София.
          Голям фурор предизвика и появата на любимците от „Hell’s Kitchen“ – Радо и Тоби, които бяха посрещнати с бурни аплодисменти.

          Клуб MAZZO беше преобразен в модна столица. Участничките дефилираха в няколко зрелищни тура, изпълнени с бляскави тоалети, индивидуален стил и професионално поведение.
          Зрелището беше допълнено от специални музикални изпълнения на емблематични български артисти, които създадоха настроение и превърнаха конкурса в истинска артистична феерия.

          Голямата победителка Натали Стойчева убедително грабна короната на MIS STUDENTKA 2025, впечатлявайки журито с харизма, излъчване и силно сценично присъствие. Нейните подгласнички – Християна Иванкова от Военната академия и Жулета Танева от УНСС – също блеснаха и заслужено спечелиха уважението на всички присъстващи.

          Вечерта завърши като празник на стил, младост и красота. MIS STUDENTKA 2025 постави нов стандарт за блясък и престиж и доказа, че когато най-звездното жури и най-популярните личности се съберат заедно – се ражда истинска история.

