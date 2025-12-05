Шокови разлики в цените: докладът на КЗК разкрива изкривявания по цялата верига

Най-мащабният секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкри сериозни изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас – от производството, през преработката, до търговията. Данните показват ясно: българската продукция става все по-зависима от внос, а за потребителите това означава осезаемо повишаване на цените.
- Реклама -
Докладът на КЗК беше представен на среща между браншови организации, производители и преработватели, на която присъстваха премиерът Росен Желязков и министърът на земеделието и храните Георги Тахов.
Разлики в цените до 40–50%
Целта на дискусията беше да се анализира разликата в цената на основни продукти по цялата верига – от производителя до рафта в магазина. Според анализа при определени стоки тази разлика достига 40–50%, което показва наличие на сериозни дисбаланси.
Пресният пример: млякото
Един от най-драстичните случаи е прясното мляко:
Производството у нас е спаднало с 25% за периода 2020–2024 г.
Вносът на мляко и млечни продукти се е увеличил с 43% за същия период.
Този дисбаланс ясно показва неустойчива тенденция, която пряко влияе върху цените и достъпността на българската продукция.
Премиерът: Няма спекула във връзка с въвеждането на еврото
Премиерът Росен Желязков заяви:
Той подчерта, че това се дължи на извършвания предварителен контрол, категоричната позиция на държавата срещу необосновано поскъпване, както и на отговорното поведение на търговските вериги.
Най-мащабният секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкри сериозни изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас – от производството, през преработката, до търговията. Данните показват ясно: българската продукция става все по-зависима от внос, а за потребителите това означава осезаемо повишаване на цените.
- Реклама -
Докладът на КЗК беше представен на среща между браншови организации, производители и преработватели, на която присъстваха премиерът Росен Желязков и министърът на земеделието и храните Георги Тахов.
Разлики в цените до 40–50%
Целта на дискусията беше да се анализира разликата в цената на основни продукти по цялата верига – от производителя до рафта в магазина. Според анализа при определени стоки тази разлика достига 40–50%, което показва наличие на сериозни дисбаланси.
Пресният пример: млякото
Един от най-драстичните случаи е прясното мляко:
Производството у нас е спаднало с 25% за периода 2020–2024 г.
Вносът на мляко и млечни продукти се е увеличил с 43% за същия период.
Този дисбаланс ясно показва неустойчива тенденция, която пряко влияе върху цените и достъпността на българската продукция.
Премиерът: Няма спекула във връзка с въвеждането на еврото
Премиерът Росен Желязков заяви:
Той подчерта, че това се дължи на извършвания предварителен контрол, категоричната позиция на държавата срещу необосновано поскъпване, както и на отговорното поведение на търговските вериги.
А знаете ли как правят промоции на месо картофи сирена деликатеси и разни понеже работех във хранителен магазин и ще ви кажа да кажем сега рекламират свинско месо на 5,99 лв. За килограм което значи че той е пуснал този продукт на цената на която е купена защото като продаде този продукт на 15/17 лв.за килогм тои му изби парите 3/4 пъти отгое , и остатъка от този продукт които остана го пуска на цената която е внесена така че знаеме тези тактики само че Държавата което то вече няма такава остана само костите на тази държава защото политиците са я оглозгали със милиярди във опшорни и бизнеси политически через трети четвърти лица а реалните собственици политици или пък създават закони където да си разпределят обществени поръчки за Тех и техни фирми ако си млад човек създаващ фирма за да развиваш бизнес във камарата на строителите ти изискват хиляди документи и пари за разни документи например за регистрация 500/1000 лева за да си определена категория трябва ти от 3000/10000 лева и за да си вписан във камарата на строителите трябва да имаш счетоводство да представиш ,усигурени и платени работници , което значи че те си създадоха какво картел и във камарата на строителите и обществени поръчки защото ако създаваш нова фирма да я регистрация във камарата на строителите не можеш тоест обикновените хора за да развиват бизнес не може ето това нашата държава във всичко направиха картели
И…?
КЗК установило а защо КЗК не налага глоби от 1 до 16 милиона Да видим тогава тези големи вериги супермаркети дали ще си правят картел защото това е картел между големите вериги супермаркети
Тези комисии са създадени само с една цел.Мъжки и женски КАЛИНКИ да получават огромни средства за това че някой ни бърка в джоба.Ние сме тези който плащаме за тяхната некадърност и безхаберие.
Правителството!