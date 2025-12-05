НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Шокови разлики в цените: докладът на КЗК разкрива изкривявания по цялата верига

          5
          106
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Най-мащабният секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкри сериозни изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас – от производството, през преработката, до търговията. Данните показват ясно: българската продукция става все по-зависима от внос, а за потребителите това означава осезаемо повишаване на цените.

          - Реклама -

          Докладът на КЗК беше представен на среща между браншови организации, производители и преработватели, на която присъстваха премиерът Росен Желязков и министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

          „Магазин за хората“ отваря врати в Пловдив : Над 45 продукта с ниски цени „Магазин за хората“ отваря врати в Пловдив : Над 45 продукта с ниски цени

          Разлики в цените до 40–50%

          Целта на дискусията беше да се анализира разликата в цената на основни продукти по цялата верига – от производителя до рафта в магазина. Според анализа при определени стоки тази разлика достига 40–50%, което показва наличие на сериозни дисбаланси.

          Пресният пример: млякото

          Един от най-драстичните случаи е прясното мляко:

          • Производството у нас е спаднало с 25% за периода 2020–2024 г.
          • Вносът на мляко и млечни продукти се е увеличил с 43% за същия период.

          Този дисбаланс ясно показва неустойчива тенденция, която пряко влияе върху цените и достъпността на българската продукция.

          Премиерът: Няма спекула във връзка с въвеждането на еврото

          Премиерът Росен Желязков заяви:

          „Докладът представя много ясна картина, която може да бъде аргументирана основа за последващи мерки, насочени към подобряване на ситуацията в традиционните отрасли. Няма данни за съгласувано и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото.“

          Той подчерта, че това се дължи на извършвания предварителен контрол, категоричната позиция на държавата срещу необосновано поскъпване, както и на отговорното поведение на търговските вериги.

          Най-мащабният секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкри сериозни изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас – от производството, през преработката, до търговията. Данните показват ясно: българската продукция става все по-зависима от внос, а за потребителите това означава осезаемо повишаване на цените.

          - Реклама -

          Докладът на КЗК беше представен на среща между браншови организации, производители и преработватели, на която присъстваха премиерът Росен Желязков и министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

          „Магазин за хората“ отваря врати в Пловдив : Над 45 продукта с ниски цени „Магазин за хората“ отваря врати в Пловдив : Над 45 продукта с ниски цени

          Разлики в цените до 40–50%

          Целта на дискусията беше да се анализира разликата в цената на основни продукти по цялата верига – от производителя до рафта в магазина. Според анализа при определени стоки тази разлика достига 40–50%, което показва наличие на сериозни дисбаланси.

          Пресният пример: млякото

          Един от най-драстичните случаи е прясното мляко:

          • Производството у нас е спаднало с 25% за периода 2020–2024 г.
          • Вносът на мляко и млечни продукти се е увеличил с 43% за същия период.

          Този дисбаланс ясно показва неустойчива тенденция, която пряко влияе върху цените и достъпността на българската продукция.

          Премиерът: Няма спекула във връзка с въвеждането на еврото

          Премиерът Росен Желязков заяви:

          „Докладът представя много ясна картина, която може да бъде аргументирана основа за последващи мерки, насочени към подобряване на ситуацията в традиционните отрасли. Няма данни за съгласувано и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото.“

          Той подчерта, че това се дължи на извършвания предварителен контрол, категоричната позиция на държавата срещу необосновано поскъпване, както и на отговорното поведение на търговските вериги.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          5 КОМЕНТАРА

          1. А знаете ли как правят промоции на месо картофи сирена деликатеси и разни понеже работех във хранителен магазин и ще ви кажа да кажем сега рекламират свинско месо на 5,99 лв. За килограм което значи че той е пуснал този продукт на цената на която е купена защото като продаде този продукт на 15/17 лв.за килогм тои му изби парите 3/4 пъти отгое , и остатъка от този продукт които остана го пуска на цената която е внесена така че знаеме тези тактики само че Държавата което то вече няма такава остана само костите на тази държава защото политиците са я оглозгали със милиярди във опшорни и бизнеси политически через трети четвърти лица а реалните собственици политици или пък създават закони където да си разпределят обществени поръчки за Тех и техни фирми ако си млад човек създаващ фирма за да развиваш бизнес във камарата на строителите ти изискват хиляди документи и пари за разни документи например за регистрация 500/1000 лева за да си определена категория трябва ти от 3000/10000 лева и за да си вписан във камарата на строителите трябва да имаш счетоводство да представиш ,усигурени и платени работници , което значи че те си създадоха какво картел и във камарата на строителите и обществени поръчки защото ако създаваш нова фирма да я регистрация във камарата на строителите не можеш тоест обикновените хора за да развиват бизнес не може ето това нашата държава във всичко направиха картели

          3. КЗК установило а защо КЗК не налага глоби от 1 до 16 милиона Да видим тогава тези големи вериги супермаркети дали ще си правят картел защото това е картел между големите вериги супермаркети

          4. Тези комисии са създадени само с една цел.Мъжки и женски КАЛИНКИ да получават огромни средства за това че някой ни бърка в джоба.Ние сме тези който плащаме за тяхната некадърност и безхаберие.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions