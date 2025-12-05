Шокови разлики в цените: докладът на КЗК разкрива изкривявания по цялата верига

Най-мащабният секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разкри сериозни изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас – от производството, през преработката, до търговията. Данните показват ясно: българската продукция става все по-зависима от внос, а за потребителите това означава осезаемо повишаване на цените.

Докладът на КЗК беше представен на среща между браншови организации, производители и преработватели, на която присъстваха премиерът Росен Желязков и министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

Разлики в цените до 40–50%

Целта на дискусията беше да се анализира разликата в цената на основни продукти по цялата верига – от производителя до рафта в магазина. Според анализа при определени стоки тази разлика достига 40–50%, което показва наличие на сериозни дисбаланси.

Пресният пример: млякото

Един от най-драстичните случаи е прясното мляко:

Производството у нас е спаднало с 25% за периода 2020–2024 г.

за периода 2020–2024 г. Вносът на мляко и млечни продукти се е увеличил с 43% за същия период.

Този дисбаланс ясно показва неустойчива тенденция, която пряко влияе върху цените и достъпността на българската продукция.

Премиерът: Няма спекула във връзка с въвеждането на еврото

Премиерът Росен Желязков заяви:

„Докладът представя много ясна картина, която може да бъде аргументирана основа за последващи мерки, насочени към подобряване на ситуацията в традиционните отрасли. Няма данни за съгласувано и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото.“

Той подчерта, че това се дължи на извършвания предварителен контрол, категоричната позиция на държавата срещу необосновано поскъпване, както и на отговорното поведение на търговските вериги.