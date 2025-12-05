Скандал в НС: Белобрадова връчи оставката на премиера за подпис по време на блицконтрола

Днешното заседание на Народното събрание ще започне с блицконтрол, съгласно приетата програма. По правилник в първите два часа на първия петък от всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват в пленарната зала, за да отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

След блицконтрола ще започне редовният парламентарен контрол, в който участие ще вземат премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието няма да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.

Желязков: „България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа“

Премиерът подчерта пред депутатите, че икономиката се развива с темпове, каквито „през последните години не са били забелязани у нас“.

По думите му:

„Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж. За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен БВП, безработицата трайно намалява.“

Сблъсък в залата: въпрос за оставка и подаден документ

На въпрос от ПП–ДБ кога възнамерява да подаде оставка заради икономическата политика и бюджета, довели до протести, премиерът отговори:

„Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89, ал. 2 от българската Конституция“, поясни той, визирайки процедурата при вот на недоверие.

Минути по-късно депутатът Елисавета Белобрадова подаде на премиера оставката му за подпис, което предизвика напрежение в залата и бурни реакции от двете страни.

Вот на недоверие влиза още днес

Очаква се „Продължаваме промяната – Демократична България“ официално да внесат вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков заради несправяне с икономическата политика.