Скандал в НС: Белобрадова връчи оставката на премиера за подпис по време на блицконтрола

Днешното заседание на Народното събрание ще започне с блицконтрол, съгласно приетата програма. По правилник в първите два часа на първия петък от всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват в пленарната зала, за да отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.
След блицконтрола ще започне редовният парламентарен контрол, в който участие ще вземат премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.
Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието няма да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.
Желязков: „България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа“
Премиерът подчерта пред депутатите, че икономиката се развива с темпове, каквито „през последните години не са били забелязани у нас“.
По думите му:
Сблъсък в залата: въпрос за оставка и подаден документ
На въпрос от ПП–ДБ кога възнамерява да подаде оставка заради икономическата политика и бюджета, довели до протести, премиерът отговори:
Минути по-късно депутатът Елисавета Белобрадова подаде на премиера оставката му за подпис, което предизвика напрежение в залата и бурни реакции от двете страни.
Вот на недоверие влиза още днес
Очаква се „Продължаваме промяната – Демократична България“ официално да внесат вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков заради несправяне с икономическата политика.
Вот на всички.
Не ни трябват 160 партий на които да плащаме.
Да се самоиздържат ,ако заслужават и могат.
ДОЛНИ ПРЕДАТЕЛИ ТАКА КАКТО СТЕ ДИРЕКНО В БЕЛЕНЕ
С ТВОЯТ ХОТЕЛ ЛИ Е РАСТЕЖА НА БЪЛГАРИЯ
Срещу каква заплата белобрадови, пърхукосмести, свалено-гащови и всякакви там дрънкат само простотии?
Гласувайте и да пада това правителство, което затри България с фалшификации! Щели да подкрепят пак Украйна! Майната ви! Сега се чудите защо не достигат милиарди за бюджета! Желязков, отивай при Зеленски да си вземеш парите! Вземи и Георг и Запрянов! Оставихте народа да гние мошеници такива!