          Скандал в НС: Белобрадова връчи оставката на премиера за подпис по време на блицконтрола

          Днешното заседание на Народното събрание ще започне с блицконтрол, съгласно приетата програма. По правилник в първите два часа на първия петък от всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват в пленарната зала, за да отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

          След блицконтрола ще започне редовният парламентарен контрол, в който участие ще вземат премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.

          Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието няма да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.

          Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени

          Желязков: „България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа“

          Премиерът подчерта пред депутатите, че икономиката се развива с темпове, каквито „през последните години не са били забелязани у нас“.

          По думите му:

          „Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж. За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен БВП, безработицата трайно намалява.“

          Сблъсък в залата: въпрос за оставка и подаден документ

          На въпрос от ПП–ДБ кога възнамерява да подаде оставка заради икономическата политика и бюджета, довели до протести, премиерът отговори:

          „Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89, ал. 2 от българската Конституция“, поясни той, визирайки процедурата при вот на недоверие.

          Минути по-късно депутатът Елисавета Белобрадова подаде на премиера оставката му за подпис, което предизвика напрежение в залата и бурни реакции от двете страни.

          Вот на недоверие влиза още днес

          Очаква се „Продължаваме промяната – Демократична България“ официално да внесат вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков заради несправяне с икономическата политика.

          1. Вот на всички.
            Не ни трябват 160 партий на които да плащаме.
            Да се самоиздържат ,ако заслужават и могат.

          4. Срещу каква заплата белобрадови, пърхукосмести, свалено-гащови и всякакви там дрънкат само простотии?

          5. Гласувайте и да пада това правителство, което затри България с фалшификации! Щели да подкрепят пак Украйна! Майната ви! Сега се чудите защо не достигат милиарди за бюджета! Желязков, отивай при Зеленски да си вземеш парите! Вземи и Георг и Запрянов! Оставихте народа да гние мошеници такива!

