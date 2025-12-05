НА ЖИВО
          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина голяма наша поетеса

          Българската литературна общност загуби още един от своите чувствителни и талантливи творци. Поетесата Ружа Велчева е починала, съобщи синът ѝ в емоционална публикация във Facebook.

          „Скъпата ми майка почина днес. Бог да я прости и вечна ѝ памет. Беше невероятен човек, който ‘лекари’ пратиха на онзи свят доста по-рано, отколкото трябваше… Майка ми имаше в себе си още толкова много стихове и разкази, които останаха ненаписани… Мамо, толкова много ще ми липсваш! Обичта ми към теб е вечна!“, написа синът ѝ.

          Коя беше Ружа Велчева

          Ружа Велчева е родена на 22 август 1946 г. в Павликени, а от 1956 г. живее във Велико Търново.
          Дипломира се като инженер по „Електроника“ във Висшия машинно-електротехнически институт в Габрово през 1972 г., след което работи по специалността си. Последните 28 години от кариерата си посвещава на телекомуникациите в БТК.

          Паралелно с инженерната професия, Велчева изгражда богата литературна биография, започнала още през 1960 г. Нейни стихове, фейлетони и публицистични материали са публикувани във:

          • „Борба“, „Синьо време“, „Впрочем“ – Велико Търново
          • „Народно дело“, „Полет“ – Варна
          • „Балканско знаме“, „Сто вести“ – Габрово
          • централния печат: „Народна младеж“, „Студентска трибуна“, „Пулс“, „Български писател“, „Импулс“, „Транспортен глас“
          • списания: „Жената днес“, „Работничка“
          • алманаси „Простори“ и „Света гора“

          Нейни творби са включени в редица сборници и антологии, а през годините издава и серия самостоятелни книги:

          • „Синя птица“ (2000)
          • „Полетът на кондора“ (2002) – билингва на български и испански
          • „Любовни досиета“ (2003)
          • „Пустинята на времето“ (2006)
          • „Благословената река на спомените“ (2009)

          Литературният ѝ почерк се отличава с дълбочина, лиричност и човешка чувствителност – качества, които я превръщат в уважаван автор както на местно, така и на национално ниво.

          Последно сбогом

          Ружа Велчева оставя след себе си богато творчество и многобройни читатели. Смъртта ѝ е тежка загуба за българската култура.
          Светла ѝ памет.

