СКРЪБНА ВЕСТ: Почина голяма наша поетеса

Българската литературна общност загуби още един от своите чувствителни и талантливи творци. Поетесата Ружа Велчева е починала, съобщи синът ѝ в емоционална публикация във Facebook.
Коя беше Ружа Велчева
Ружа Велчева е родена на 22 август 1946 г. в Павликени, а от 1956 г. живее във Велико Търново. Дипломира се като инженер по „Електроника“ във Висшия машинно-електротехнически институт в Габрово през 1972 г., след което работи по специалността си. Последните 28 години от кариерата си посвещава на телекомуникациите в БТК.
Паралелно с инженерната професия, Велчева изгражда богата литературна биография, започнала още през 1960 г. Нейни стихове, фейлетони и публицистични материали са публикувани във:
„Борба“, „Синьо време“, „Впрочем“ – Велико Търново
Нейни творби са включени в редица сборници и антологии, а през годините издава и серия самостоятелни книги:
„Синя птица“ (2000)
„Полетът на кондора“ (2002) – билингва на български и испански
„Любовни досиета“ (2003)
„Пустинята на времето“ (2006)
„Благословената река на спомените“ (2009)
Литературният ѝ почерк се отличава с дълбочина, лиричност и човешка чувствителност – качества, които я превръщат в уважаван автор както на местно, така и на национално ниво.
Последно сбогом
Ружа Велчева оставя след себе си богато творчество и многобройни читатели. Смъртта ѝ е тежка загуба за българската култура. Светла ѝ памет.
