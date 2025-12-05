Въпреки новите санкции, президентът на Русия Владимир Путин остава невъзмутим. Тази седмица руският държавен глава предупреди, че макар Москва да не иска война, тя е готова да отговори, ако Европа започне такава. Както пише колумнистът на Sky News и международен кореспондент Доминик Вагхорн, светът наближава края на четвъртата година от войната в Украйна, но Европа не вижда съществени промени. Нещо повече, моментът на разплатата за европейските лидери наближава.

„Световният ред, основан на правила“, дълго време защитаван от Америка, се разпада, пише авторът. САЩ все повече си сътрудничат с Русия, като се фокусират върху търговски и бизнес сделки, вместо върху подкрепата на Украйна.

Междувременно Киев се нуждае от над 100 милиарда долара годишно, за да продължи борбата си, но финансовата помощ идва бавно. Европейските правителства все още обсъждат как да използват замразените руски активи в подкрепа на Киев, а изпращането на войски в момента не е на дневен ред.

Британското разследване по случая с Доун Стърджис установи, че Путин е „морално отговорен“ за отравянето на Скрипал, но без сериозна финансова и военна подкрепа от Европа реториката остава просто думи.

На този фон администрацията на Тръмп продължава да работи с Москва, продавайки оръжия на Украйна през Европа, а също така демонстрира интерес към доходоносни сделки с Русия. Вагхорн пише:

„Америка вече не иска да подкрепя нито Европа, нито Украйна, а само да печели от продажбите на оръжие на враждуващите страни. Изглежда, че атрактивните сделки, които Москва предлага, са достатъчни, за да запазят интереса на Доналд Тръмп“.

Авторът предупреждава: докато Европа се ограничава до санкции и реторика, Путин печели стратегическо предимство и моментът на разплата за европейските лидери е все по-близо.