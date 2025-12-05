След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството

След многобройните протести през последните дни коалицията ПП–ДБ внася днес нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата на вота е несправяне в областта на икономическата политика – сектор, който според опозицията е довел до масовото обществено недоволство.
От втората политическа сила в парламента посочват, че именно действията на правителството в икономическата сфера са изкарали хиляди хора по улиците. Началото на напрежението дойде от проекта за бюджет за 2026 г., който предизвика първите реакции, а впоследствие прерасна в широки искания за оставка на целия кабинет.
Очаква се вотът да бъде гласуван следващата седмица, когато опозицията вече е насрочила и нов протест, съвпадащ с дебатите в пленарната зала.
Циркове да се махат всички
Подкрепям ПП-ДБ, но точно сега не е времето да пада правителството. Точно на прага на еврото не ни трябва политическа криза. Защото цените наистина ще се вдигнат и ще настане хаос, а със служебно правителство на Радев, това ще се превърне в катастрофа. Може би след 2-3 месеца ще е по-удачно.
Чудно ми е как все още има хора, които вярват на ппдб! След коалицията, която направиха, след записа на Радостин Василев, след загробващите за България решения! Шайка! Престъпници! Съд и затвор за тях!
Абсолютно не. Късно е либе за китка. Протести,революция и оставка. Управляващите се хилят и плезят език на всички досега вотове на недоверие. Отчитане на дейност. Смисъла е,че няма смисъл.
Кой да Знае
И какво ще спечелите, ако падне правителството? И тук говорим а правителство, което работи добре.
Sonya Kyuchukova кое работи добре?
Не няма да повлияе това е опит да забавят процеса на недоволство на вече събудилия се Български народ с главноН
Няма да е лошо ПП ДБ , да се обърнат вече и към Арменския поп
Само пушилка правят.Ясно е ,че вота няма да мине.Иначе и аз съм за оставката на това некадърно, марионетно правителство.
Оставка
Не тия са се вкопчили във власта и не искат да се пуснат 🔥
Оставка!!!
На тия не им вярвам !
Не е ли предварително обречен този вот, като всички останали до сега? Какъв е смисълът?
Сега ще видим кой ще гласува .. защото това е истинският вот .. Другите бяха фалшиви по поръчка на Пеевски и Шиши
Утре всички в Гурково,да
покажем,че не само Гърците могат да затварят проходи!
Спрем ли трафика правителството пада!
ОСТАВКА
Само така! Събаряй прасетата!
И….? Кой е луд да гласува срещу хилядарките!
Пак ще се наговорят. Едни няма да влезнат в залата, други ще се въздаржат! Тя е ясна работата!
Само бунт може да ги свали!
Марин Бончев Само прасето може,да си обърне копанката,ама пак ще изяде храната.
Та и тези!
Ходът е юнашки,
ама са въртиопашки,
по розови прашки.
Nas Kovlajk Най-полезния ход за теб е да изчезнеш от Фейсбук. Окончателно. И безвъзвратно.
Yordan Sokolov
Каква гротеска
от тебе, Данческа.
Нямаш общо със сокола,
но пък си близо до сопола.
Тия ПП / ДБ Пуделите ли бяха…… ?
Е… НАЙ-НАКРАЯ И ЕДНА ДОБРА НОВИНА, ПОСРЕД НОЩ! 🥰
Честито, българи! Май наистина в България ще се плаща с български ЛЕВ! 😁
ОБЩИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ДАДЕ ХОД НА ДЕЛОТО СРЕЩУ ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА ВАЛУТА В БЪЛГАРИЯ! Дело Т-653/25 влиза в ход, приемайки Исковата молба за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ по приемането на България в Еврозоната от 01.01.26 г. Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков. Икономическата обосновка е изготвена от доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН, и доктор по икономика Любомир Христов.
Според Исковата молба, изготвена от нашите сънародници – 📌РЕШЕНИЕТО, взето от Съвета на 8 юли, което предвиждаше приемането на еврото в България да стане от 01.01.26 г. – Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и ще бъде оспорено в Европейски съд!
📌Което пък от своя страна ще рече, че най-малкото, ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО, няма как приемането на еврото да стане на уточнената за това дата, а именно: 01. 01. 2026-та 🥰
Просто ДАТАТА няма да е тази 🥰
А някои по-оптимистични наши сънародници предвиждат дори, че Правителството пада утре 🥰
📌Бях любезно събудена 🙂 и любезно помолена да споделя ДОБРАТА НОВИНА с вас от нашата приятелка Емилия Проданова 🥰 Която настоя новината да бъде оповестена СЕГА (а не утре сутринта) 🙂 Примирих се, какво да правя 🙂 И, ето – пиша я по пижама 🥰
📌Предлагам сега будните в този късен час (а другите утре) – да си налеем по едно шампанско, и да ЗАРЕДИМ С ДОБРА ЕНЕРГИЯ този светъл лъч надежда, достигнал до нас!
За да стане той още по-светъл, и още по-силен!
Даже аз го направих… Въпреки, че съм в траур.
Всички си имаме своите лични драми всеки ден…
Но НОВИНАТА наистина си струваше прекъсването на моя сън.
Желая ви хубаво утро, свежо събуждане, и дай, Боже – още по-хубави новини занапред! 🙂
Гълъбина Митева
Смятам че ПП ДБ, вчера не защитиха демокрацията,гласувайки вчера срещу референдума за лева!На следващия протест нямат място при народа