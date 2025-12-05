НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството

          28
          144
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След многобройните протести през последните дни коалицията ПП–ДБ внася днес нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата на вота е несправяне в областта на икономическата политика – сектор, който според опозицията е довел до масовото обществено недоволство.

          - Реклама -
          Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени

          От втората политическа сила в парламента посочват, че именно действията на правителството в икономическата сфера са изкарали хиляди хора по улиците. Началото на напрежението дойде от проекта за бюджет за 2026 г., който предизвика първите реакции, а впоследствие прерасна в широки искания за оставка на целия кабинет.

          Очаква се вотът да бъде гласуван следващата седмица, когато опозицията вече е насрочила и нов протест, съвпадащ с дебатите в пленарната зала.

          След многобройните протести през последните дни коалицията ПП–ДБ внася днес нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата на вота е несправяне в областта на икономическата политика – сектор, който според опозицията е довел до масовото обществено недоволство.

          - Реклама -
          Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени Недоволството расте: хиляди по площадите срещу управлението и данъчните промени

          От втората политическа сила в парламента посочват, че именно действията на правителството в икономическата сфера са изкарали хиляди хора по улиците. Началото на напрежението дойде от проекта за бюджет за 2026 г., който предизвика първите реакции, а впоследствие прерасна в широки искания за оставка на целия кабинет.

          Очаква се вотът да бъде гласуван следващата седмица, когато опозицията вече е насрочила и нов протест, съвпадащ с дебатите в пленарната зала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          28 КОМЕНТАРА

          2. Подкрепям ПП-ДБ, но точно сега не е времето да пада правителството. Точно на прага на еврото не ни трябва политическа криза. Защото цените наистина ще се вдигнат и ще настане хаос, а със служебно правителство на Радев, това ще се превърне в катастрофа. Може би след 2-3 месеца ще е по-удачно.

          3. Чудно ми е как все още има хора, които вярват на ппдб! След коалицията, която направиха, след записа на Радостин Василев, след загробващите за България решения! Шайка! Престъпници! Съд и затвор за тях!

          4. Абсолютно не. Късно е либе за китка. Протести,революция и оставка. Управляващите се хилят и плезят език на всички досега вотове на недоверие. Отчитане на дейност. Смисъла е,че няма смисъл.

          6. И какво ще спечелите, ако падне правителството? И тук говорим а правителство, което работи добре.

          7. Не няма да повлияе това е опит да забавят процеса на недоволство на вече събудилия се Български народ с главноН

          9. Само пушилка правят.Ясно е ,че вота няма да мине.Иначе и аз съм за оставката на това некадърно, марионетно правителство.

          13. Не е ли предварително обречен този вот, като всички останали до сега? Какъв е смисълът?

            • Сега ще видим кой ще гласува .. защото това е истинският вот .. Другите бяха фалшиви по поръчка на Пеевски и Шиши

          14. Утре всички в Гурково,да
            покажем,че не само Гърците могат да затварят проходи!
            Спрем ли трафика правителството пада!
            ОСТАВКА

          16. И….? Кой е луд да гласува срещу хилядарките!
            Пак ще се наговорят. Едни няма да влезнат в залата, други ще се въздаржат! Тя е ясна работата!
            Само бунт може да ги свали!

            • Марин Бончев Само прасето може,да си обърне копанката,ама пак ще изяде храната.
              Та и тези!

            • Nas Kovlajk Най-полезния ход за теб е да изчезнеш от Фейсбук. Окончателно. И безвъзвратно.

              • Yordan Sokolov
                Каква гротеска
                от тебе, Данческа.
                Нямаш общо със сокола,
                но пък си близо до сопола.

          19. Е… НАЙ-НАКРАЯ И ЕДНА ДОБРА НОВИНА, ПОСРЕД НОЩ! 🥰
            Честито, българи! Май наистина в България ще се плаща с български ЛЕВ! 😁

            ОБЩИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ДАДЕ ХОД НА ДЕЛОТО СРЕЩУ ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА ВАЛУТА В БЪЛГАРИЯ! Дело Т-653/25 влиза в ход, приемайки Исковата молба за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ по приемането на България в Еврозоната от 01.01.26 г. Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков. Икономическата обосновка е изготвена от доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН, и доктор по икономика Любомир Христов.

            Според Исковата молба, изготвена от нашите сънародници – 📌РЕШЕНИЕТО, взето от Съвета на 8 юли, което предвиждаше приемането на еврото в България да стане от 01.01.26 г. – Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и ще бъде оспорено в Европейски съд!

            📌Което пък от своя страна ще рече, че най-малкото, ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО, няма как приемането на еврото да стане на уточнената за това дата, а именно: 01. 01. 2026-та 🥰
            Просто ДАТАТА няма да е тази 🥰

            А някои по-оптимистични наши сънародници предвиждат дори, че Правителството пада утре 🥰

            📌Бях любезно събудена 🙂 и любезно помолена да споделя ДОБРАТА НОВИНА с вас от нашата приятелка Емилия Проданова 🥰 Която настоя новината да бъде оповестена СЕГА (а не утре сутринта) 🙂 Примирих се, какво да правя 🙂 И, ето – пиша я по пижама 🥰

            📌Предлагам сега будните в този късен час (а другите утре) – да си налеем по едно шампанско, и да ЗАРЕДИМ С ДОБРА ЕНЕРГИЯ този светъл лъч надежда, достигнал до нас!
            За да стане той още по-светъл, и още по-силен!

            Даже аз го направих… Въпреки, че съм в траур.
            Всички си имаме своите лични драми всеки ден…
            Но НОВИНАТА наистина си струваше прекъсването на моя сън.

            Желая ви хубаво утро, свежо събуждане, и дай, Боже – още по-хубави новини занапред! 🙂

            Гълъбина Митева

          20. Смятам че ПП ДБ, вчера не защитиха демокрацията,гласувайки вчера срещу референдума за лева!На следващия протест нямат място при народа

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions