След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството

След многобройните протести през последните дни коалицията ПП–ДБ внася днес нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата на вота е несправяне в областта на икономическата политика – сектор, който според опозицията е довел до масовото обществено недоволство.

От втората политическа сила в парламента посочват, че именно действията на правителството в икономическата сфера са изкарали хиляди хора по улиците. Началото на напрежението дойде от проекта за бюджет за 2026 г., който предизвика първите реакции, а впоследствие прерасна в широки искания за оставка на целия кабинет.

Очаква се вотът да бъде гласуван следващата седмица, когато опозицията вече е насрочила и нов протест, съвпадащ с дебатите в пленарната зала.