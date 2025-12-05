НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Начало

          Сметната палата отново сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културат

          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          За втора поредна година Сметната палата изпраща материали до прокуратурата заради сериозни нарушения в Министерството на културата. Одитната институция е предала извлечения от доклада за годишния финансов отчет на ведомството за 2024 г., като аналогичен сигнал е бил подаден и година по-рано – за 2023 г.

          И през двете години одитният екип е изразил „отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни и системни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансовото състояние на институцията.

          Какво показва одитът за 2024 г.:

          • данни за престъпление, изпратени в прокуратурата;
          • съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;
          • критична липса на документация в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;
          • неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, както и нарушаване на указания на министъра на финансите;
          • липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.

          Одитният екип подчертава, че не е получил увереност относно пълнотата и достоверността на счетоводните данни – причина, довела до отрицателното становище.

          Корекциите по време на проверките са включвали неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд „Култура“.

          Проблемите са системни още от 2023 г.

          През 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали до прокуратурата заради сигнали за неефективно разходване на публични средства в 18 културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.

          Допълнителни проверки и през 2024 г.

          През 2024 г. и Главният инспекторат на Министерския съвет е установил системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния премиер Димитър Главчев.

          

