Сметната палата отново сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културат

За втора поредна година Сметната палата изпраща материали до прокуратурата заради сериозни нарушения в Министерството на културата. Одитната институция е предала извлечения от доклада за годишния финансов отчет на ведомството за 2024 г., като аналогичен сигнал е бил подаден и година по-рано – за 2023 г.

- Реклама -

И през двете години одитният екип е изразил „отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни и системни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансовото състояние на институцията.

Какво показва одитът за 2024 г.:

данни за престъпление , изпратени в прокуратурата;

, изпратени в прокуратурата; съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;

на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина; критична липса на документация в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година ;

в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над ; неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, както и нарушаване на указания на министъра на финансите;

на активи, амортизации и преоценки, както и нарушаване на указания на министъра на финансите; липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.

Одитният екип подчертава, че не е получил увереност относно пълнотата и достоверността на счетоводните данни – причина, довела до отрицателното становище.

Корекциите по време на проверките са включвали неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд „Култура“.

Проблемите са системни още от 2023 г.

През 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали до прокуратурата заради сигнали за неефективно разходване на публични средства в 18 културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.

Допълнителни проверки и през 2024 г.

През 2024 г. и Главният инспекторат на Министерския съвет е установил системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния премиер Димитър Главчев.