      събота, 06.12.25
          Спартак (Варна) обяви цената на билетите за левскарите

          Пропуските вече са в онлайн продажба

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски чрез официалния си сайт даде старт на продажбата на билети за последния мач на отбора от есенния дял на efbet Лига. В неделя (7 декември) „сините“ гостуват на Спартак (Варна). Срещата от 19 кръг ще започне в 15:00 часа.

          СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

          Левскари,

          билетите за двубоя от 19-ия кръг на Първа лига срещу „Спартак“ (Варна) са в продажба. Пропуските са налични онлайн ТУК!

          Двубоят на стадион „Спартак“ във Варна е на 7 декември, неделя от 17:00 часа.

          Цената на билета е 15 лева.

          В неделя, 7 декември пропуски ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски“ от 15:00 часа до края на първото полувреме на срещата.

