Спартак (Варна) обяви цената на билетите за левскарите

Левски чрез официалния си сайт даде старт на продажбата на билети за последния мач на отбора от есенния дял на efbet Лига. В неделя (7 декември) „сините“ гостуват на Спартак (Варна). Срещата от 19 кръг ще започне в 15:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

Левскари,

билетите за двубоя от 19-ия кръг на Първа лига срещу „Спартак“ (Варна) са в продажба. Пропуските са налични онлайн ТУК!

Двубоят на стадион „Спартак“ във Варна е на 7 декември, неделя от 17:00 часа.

Цената на билета е 15 лева.

В неделя, 7 декември пропуски ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски“ от 15:00 часа до края на първото полувреме на срещата.