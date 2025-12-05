Граничният контролно-пропускателен пункт „Капитан Петко войвода“ – „Орменион“ остава затворен до 17:00 часа днес. Причината за преустановения трафик са продължаващите стачни действия на земеделските производители в Гърция.
От „Гранична полиция“ информират, че през посочения период няма да бъдат пропускани товарни автомобили в двете посоки.
По-рано стана ясно, че протестът на гръцките фермери е блокирал преминаването на тежкотоварни превозни средства над 12 тона и на ГКПП „Кулата“ – „Промахон“. През този пункт до 18:00 часа ще се пропускат единствено леки автомобили, микробуси и автобуси.
Те сега като са еврозоната нали само милиардери и милионери са? какво недоволстват? имали дълг милиарди към МВФ голям праз! всички в еврозоната имат и много повече даже