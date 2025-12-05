НА ЖИВО
          Начало

          Стачка на гръцките фермери затвори ГКПП „Капитан Петко войвода", блокада и на „Кулата"

          Снимка: Фейсбук
          Граничният контролно-пропускателен пункт „Капитан Петко войвода“ – „Орменион“ остава затворен до 17:00 часа днес. Причината за преустановения трафик са продължаващите стачни действия на земеделските производители в Гърция.

          От „Гранична полиция“ информират, че през посочения период няма да бъдат пропускани товарни автомобили в двете посоки.

          Преустановиха преминаването на камиони през ГКПП „Промахон“ заради протестите в Гърция Преустановиха преминаването на камиони през ГКПП „Промахон“ заради протестите в Гърция

          По-рано стана ясно, че протестът на гръцките фермери е блокирал преминаването на тежкотоварни превозни средства над 12 тона и на ГКПП „Кулата“ – „Промахон“. През този пункт до 18:00 часа ще се пропускат единствено леки автомобили, микробуси и автобуси.

