Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета

Министърът на финансите Теменужка Петкова обяви, че днешната среща между правителството, парламентарните партии, работодателските организации и синдикатите е завършила с пълно съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.
Тя определи разговора като „изключително конструктивен“, подчертавайки, че това е поредна среща, на която всички страни са успели да изчистят спорните въпроси.
Какво отпада от първоначалните предложения
След сериозни възражения от страна на бизнеса и синдикатите, няколко ключови мерки няма да бъдат включени в окончателния проект:
Няма да има увеличение на данък „дивидент“
Отпада изискването за СУПТО
Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%
Максималният осигурителен доход остава 2300 евро, в съответствие с договореното от социалните партньори
Политика по доходите
Постигнато е съгласие по обща рамка за доходите:
10% увеличение на заплатите в целия обществен сектор
Отвързване на заплатите в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ от средната работна заплата
Разработване на дългосрочна пътна карта в социалната сфера през 2026 г.
Корекции в капиталовата програма
Министерството на финансите е приело искането за оптимизация на капиталовите разходи:
–450 млн. евро от национално финансираната капиталова програма
–300 млн. евро от предвидените инвестиции чрез фондове и програми на ЕС
Общият размер на разходите за 2026 г. се планира да бъде 40,1% от БВП.
Следващи стъпки
До края на деня МФ ще изпрати проекта на бюджета и актуализираната средносрочна прогноза на социалните партньори.
През двата почивни дни предстои работа по бюджетите на НЗОК и ДОО, които трябва да бъдат одобрени от надзорните си съвети.
В понеделник сутрин е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което проектобюджетът ще бъде внесен в Министерския съвет, а в ранния следобед — в Народното събрание.
Реакции от работодателските организации
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев определи срещите като пример за успешно партньорство:
Той подчерта значението на това да не се вдигат данъци, както и необходимостта от бъдещи реформи в държавната администрация, включително преглед на щатните бройки.
