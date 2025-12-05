НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на финансите Теменужка Петкова обяви, че днешната среща между правителството, парламентарните партии, работодателските организации и синдикатите е завършила с пълно съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.

          Тя определи разговора като „изключително конструктивен“, подчертавайки, че това е поредна среща, на която всички страни са успели да изчистят спорните въпроси.

          „Днес можем да кажем, че синдикати, бизнес и правителство постигнахме съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.“, заяви Петкова.

          Какво отпада от първоначалните предложения

          След сериозни възражения от страна на бизнеса и синдикатите, няколко ключови мерки няма да бъдат включени в окончателния проект:

          • Няма да има увеличение на данък „дивидент“
          • Отпада изискването за СУПТО
          • Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%
          • Максималният осигурителен доход остава 2300 евро, в съответствие с договореното от социалните партньори

          Политика по доходите

          Постигнато е съгласие по обща рамка за доходите:

          • 10% увеличение на заплатите в целия обществен сектор
          • Отвързване на заплатите в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ от средната работна заплата
          • Разработване на дългосрочна пътна карта в социалната сфера през 2026 г.
          Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026 Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026

          Корекции в капиталовата програма

          Министерството на финансите е приело искането за оптимизация на капиталовите разходи:

          • –450 млн. евро от национално финансираната капиталова програма
          • –300 млн. евро от предвидените инвестиции чрез фондове и програми на ЕС

          Общият размер на разходите за 2026 г. се планира да бъде 40,1% от БВП.

          Следващи стъпки

          До края на деня МФ ще изпрати проекта на бюджета и актуализираната средносрочна прогноза на социалните партньори.

          През двата почивни дни предстои работа по бюджетите на НЗОК и ДОО, които трябва да бъдат одобрени от надзорните си съвети.

          В понеделник сутрин е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което проектобюджетът ще бъде внесен в Министерския съвет, а в ранния следобед — в Народното събрание.

          Реакции от работодателските организации

          Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев определи срещите като пример за успешно партньорство:

          „Доволен съм, че успяхме бързо да се договорим по ключови въпроси. Радвам се, че със синдикатите като никога успяхме да намерим допирни точки.“

          Той подчерта значението на това да не се вдигат данъци, както и необходимостта от бъдещи реформи в държавната администрация, включително преглед на щатните бройки.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          2. А било единствено възможния бюджет.Помните ли?
            Е измекярите винаги ви лъжат.Винаги.😡😨

          5. Въобще не го внасяте!
            Не го приемаме ,няма намаление на заплатите ви ,,на полицайте и прокорорите ,!
            Това не е бюджет !
            Оставка !

          6. Този гном трябва да си подаде оставката ! Тази крадла късокрака е виновна за лошия бюджет и трябва да си поеме отговорността. Трътка некадърна !

          9. Много на бързо го „стъкмихте“ този бюджет!😏 Българският народ иска Оставка, те бюджет ще скалъпват!!!

          12. Социалните партньори,бизнес ,банки ,частният сектор олигарх Домускийки и олигарсите спасяват Желязков и коалицията на края на Дунава.

          14. Омръзнаха ни вашите лъжи , схеми и кражби ! Нямаме време за губене ! Кажи КОЙ написа бюджета , защото никой не се припозна ! Навежда ме на мисълта , че Кристин Лагард ви го изпрати готов по пощальонката Сталинка ! ОСТАВКА

          15. Може ли някой,който днес си е вземал пенсията /630/лв,да ми върне отговор;има ли преведени 120лв коледни добавки,защото аз нямам.

          21. След внесеният днес вот на недоверие към правителството, председателстващият заседанието отказа да посочи кога ще бъде обсъждането и кога ще се проведе гласуването по вот на недоверие. Очевидно ГЕРБ и ДПС са в ступор и не знаят как да действат, опитвайки се да дезинформират обществото и да попречат на организацията на поредните антиправителствени протести на гражданите за оставка на кабинета. На прав път сме. Протести до оставка на вредното и продажно правителство!!

          23. Тая пък месеци прави единствен, неповторим и го хвърлиха в коша
            Сега за три дни сътвори още повече глупости

          25. Крадливото гербаджийско джудже отново демонстрира приоритетите на своята секта ГЕРБ…наглост, кражби и разпродажби…

          30. Нушке,ти си за Сливенския,какво ще внасяш и изнасяш??? Тъкмо ще отслабнеш, защото сте се уяли като шопари от крадене…

            • Emily Karaiskos Не се знае ,да не го затрие до понеделник.Но ние сме виновни,че го позволяваме и не ги контрлираме!

          32. От сега знам, че преработката ще е козметична! Махайте се, не губете времето на България! А вашето отдавна изтече, не вдяваш ли, бе Теменужке?!

          36. И колко милиарда ще бъдат изтеглени през 2026 год.?
            Отново сценарий.
            Отговори колко ще е дефицитът?
            Но истинският.

            • Данчо Ангелов що не питайте розовият пенюар колко той изтегли като беше фин. мин,Що не го попитахте къде отидоха 9 милиарда за седмица ! Тогава имаше причина за лумпените да стачкуват , или Те “розовите “са от нашите , не бива!!!

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

