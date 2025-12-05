Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета

Министърът на финансите Теменужка Петкова обяви, че днешната среща между правителството, парламентарните партии, работодателските организации и синдикатите е завършила с пълно съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.

Тя определи разговора като „изключително конструктивен“, подчертавайки, че това е поредна среща, на която всички страни са успели да изчистят спорните въпроси.

„Днес можем да кажем, че синдикати, бизнес и правителство постигнахме съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г.“, заяви Петкова.

Какво отпада от първоначалните предложения

След сериозни възражения от страна на бизнеса и синдикатите, няколко ключови мерки няма да бъдат включени в окончателния проект:

Няма да има увеличение на данък „дивидент“

Отпада изискването за СУПТО

Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро, в съответствие с договореното от социалните партньори

Политика по доходите

Постигнато е съгласие по обща рамка за доходите:

10% увеличение на заплатите в целия обществен сектор

в целия обществен сектор Отвързване на заплатите в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ от средната работна заплата

в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ от средната работна заплата Разработване на дългосрочна пътна карта в социалната сфера през 2026 г.

Корекции в капиталовата програма

Министерството на финансите е приело искането за оптимизация на капиталовите разходи:

–450 млн. евро от национално финансираната капиталова програма

от национално финансираната капиталова програма –300 млн. евро от предвидените инвестиции чрез фондове и програми на ЕС

Общият размер на разходите за 2026 г. се планира да бъде 40,1% от БВП.

Следващи стъпки

До края на деня МФ ще изпрати проекта на бюджета и актуализираната средносрочна прогноза на социалните партньори.

През двата почивни дни предстои работа по бюджетите на НЗОК и ДОО, които трябва да бъдат одобрени от надзорните си съвети.

В понеделник сутрин е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което проектобюджетът ще бъде внесен в Министерския съвет, а в ранния следобед — в Народното събрание.

Реакции от работодателските организации

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев определи срещите като пример за успешно партньорство:

„Доволен съм, че успяхме бързо да се договорим по ключови въпроси. Радвам се, че със синдикатите като никога успяхме да намерим допирни точки.“

Той подчерта значението на това да не се вдигат данъци, както и необходимостта от бъдещи реформи в държавната администрация, включително преглед на щатните бройки.