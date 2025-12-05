НА ЖИВО
          България

          Тежък инцидент с микробус край Блатска и Абланица

          katastrofa2
          katastrofa2
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Около 15:35 часа на 4 декември 2025 г. между селата Блатска и Абланица е възникнало пътнотранспортно произшествие с микробус „Опел Виваро“, управляван от 18-годишен младеж от село Вълкосел.

          Според първоначалните данни водачът се е движил с несъобразена скорост спрямо пътните условия. При навлизане в десен завой той е губил контрол над автомобила, напуснал е платното вляво и се е ударил в електрически стълб.

          Вследствие на удара са пострадали водачът и 17-годишен пътник, които имат разкъсно-контузни рани по главата.

          Двама други 18-годишни младежи, също пътници в микробуса, са получили по-сериозни травми – единият е с луксация на тазобедрената става, а другият – с фрактура на раменна кост. Останалите четирима пътници са с натъртвания.

          Пробите на шофьора за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

