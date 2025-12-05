НА ЖИВО
          Трети ден на напрежение: гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон“

          Гръцките фермери продължават протестите за трети пореден ден, като за поредна година блокират граничния пункт „Кулата – Промахон“. Недоволството им е провокирано от неизплатени субсидии, а обстановката на границата остава динамична.

          Вчера протестиращите периодично спираха движението, след което пропускаха част от чакащите автомобили от двете страни на границата.

          Прозорецът за преминаване, отворен от фермерите вчера в 16:00 ч., остава валиден и към този момент. През цялата нощ пунктът е работил без прекъсване.

          Преустановиха преминаването на камиони през ГКПП „Промахон“ заради протестите в Гърция Преустановиха преминаването на камиони през ГКПП „Промахон“ заради протестите в Гърция

          Въпреки това на гръцка територия продължават да стоят струпани трактори, което е сигурен знак, че нова блокада е вероятна в следващите часове. Засега е трудно да се прогнозира кои превозни средства биха били спрени при евентуално затваряне.

          В близките дни се очаква резултат от диалога между фермерите и гръцкото правителство, който ще покаже дали напрежението може да бъде овладяно.

          Към момента преминаването през „Кулата“ е свободно, както и през пункта „Илинден – Екзохи“.

