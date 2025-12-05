Турция се отказва от руските системи за ПВО С-400, за да получи американски изтребители F-35

Турция ще се откаже от руската си система за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400 „Триумф“ в рамките на шест месеца, което ще отвори пътя за Вашингтон да даде разрешение на Анкара да закупи най-новите американски изтребители F-35. Това обяви посланикът на САЩ в Турция Том Барак на пресконференция в Абу Даби, предава Bloomberg.
- Реклама -
Според посланика руските системи, които бяха доставени от Москва преди шест години, „не се използват“ от Турция, но тяхното присъствие все още създава проблеми в отношенията между Анкара и Вашингтон.
„Уверен съм, че тези въпроси ще бъдат решени през следващите четири до шест месеца“, казва Барак.
На въпрос дали Турция се приближава до отказ от С-400, той отговори:
„Да“.
Турция ще се откаже от руската си система за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400 „Триумф“ в рамките на шест месеца, което ще отвори пътя за Вашингтон да даде разрешение на Анкара да закупи най-новите американски изтребители F-35. Това обяви посланикът на САЩ в Турция Том Барак на пресконференция в Абу Даби, предава Bloomberg.
- Реклама -
Според посланика руските системи, които бяха доставени от Москва преди шест години, „не се използват“ от Турция, но тяхното присъствие все още създава проблеми в отношенията между Анкара и Вашингтон.
„Уверен съм, че тези въпроси ще бъдат решени през следващите четири до шест месеца“, казва Барак.
На въпрос дали Турция се приближава до отказ от С-400, той отговори:
„Да“.
Турция трябва да се пази най-много от приятелите си от НАТО, а и Израел не е нито приятел нито враг , какво да кажем за натовска Гърция, но е ясно че Русия няма да я нападне
ТУРЦИЯ СТАНА ДЕМОКРАЦИЯ !!!
Асанчу чаршия тъп де+/бил ще си останеш с плит÷:кия ти комин мозък ! Колкото и да ли-%жеш гъ*=)за на ватенките няма да ти обърнат внимание
Няма да се откажат, просто са на ясно , че причината да не им се дават ф35 не са тези ракети, а Израел, при получаване на ф35. Въздушното превъзходство над Израел и Гърция ,ще стане тотално, а така и над Средиземно море , което не контрастира с израелските планове, така че няма как да получат ф35, което пък води до това че няма да се откажат от с400, това дето го пишете официално го отрекоха
Няма да се откажат, просто са на ясно , че причината да не им се дават ф35 не са тези ракети, а Израел, при получаване на ф35. Въздушното превъзходство над Израел и Гърция ,ще стане тотално, а така и над Средиземно море , което не контрастира с израелските планове, така че няма как да получат ф35, което пък води до това че няма да се откажат от с400, това дето го пишете официално го отрекоха
Сега остава и да напишете.Турция подарява на Киев тези остарели С 400 .
Ха ха Портста не е мижава София на Буци и Шиши
Евроком наистина надминават себе си… 😆😆
Те защото са неефективни затова Индия иска още да вземе и ръкети и s500 Прометей но Путин не ги продава а умрелите петриян видяхме ги колко струват в реален бои едно нищо!
Простотия от N та степен. Турция няма да се откаже от С 400. Отговорът го дава Индия, чрез покупката на нови батареи за още милиарди, след доказани качества на системата във войната с Пакистан.
Простотия от N та степен. Турция няма да се откаже от С 400. Отговорът го дава Индия, чрез покупката на нови батареи за още милиарди, след доказани качества на системата във войната с Пакистан,
Еххх Красчьо мили Krasimir Topalov, а мен какво ме брига това!? А, сетих се, руснаците побеждават, нали!?
Фейк новина
Георги Красимиров Апостолов май да
Товарищ Георги Мицов не харесва това 😎
Най новия виц.😅
Petko Petkov Как разбра?
Кирил Георгиев – от Тръмп.ние сме познати. Но на Бойко той е приятел.
Така и не разбрах защо Турция даде толкова пари на инат за тази несъвместима с натовските стандарти и не толкова ефективна система. В крайна сметка в чужбина се продават орязани версии на оръжията, а когато не са доказани в бойни условия ползата от тях е съмнителна.
Ivan Ivanov То пък американските са много ефективни, айде де?!
Ivan Ivanov кога ли си разбрал нещо .
Ivan Ivanov брей какъв експерт скрит зад фейк профил 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🍹🍹🍹
Тя понеже е неефективна и затова пейтриът мълчи, а тигрите и пантерите се разхождат из пустините
Ivan Ivanov И нашия Ф16 е с орязана версия,не може да лети
Kircho Mihov Общо взето и американците правят така, както и руснаците когато продават бойни самолети в чужбина. Малко по-слаб радар, малко по-стара авионика, може и двигателя да е по-старо поколение – планера само е същия, но и там може нещо леко да се пипне. Едно време руснаците оставяха за себе си най-новото, маалко по-слабо за съюзниците от Варшавския договор, и още по-слабо за арабите и Индия. Нормална практика.
Така и не си разбрал да мислиш, та пишеш глупости !
Така и не си разбрал да мислиш, та пишеш глупости !
Така и не си разбрал да мислиш, та пишеш глупости !
Ако Ердоган се откаже от тях,ще излезе ,че е много тъп циг@нин,а Путин не прощава подобни изцепки !
Валентин Ѝовчев ТИ царвул кого защитаваш кочината ли бе предателдолен.Какво те интересува кочината Гледам си в твоето конче.
Като шибна руския изтребител Ерпосрана, нещо цяло нато не му даде и една система Петрийът. Испанци ала бала само го дадоха за месец, но Стамбул Босфор бабайита в дългосрочен нямаше нищо.. и мн бързо се сдуши с Путин.. и купи системите ще не ще, че и газта ако спре и туризма и затворят митниците за доматЕ става зле, йок пара 🤣.. Но първо Путин си отвърна на удара, ако не се лъжа руснаците утрепаха 36 турски войника в Сирия в отговор на Босфорния пишман бабайит след седмица, две или три
Щом не им трябват да ги подарят на България! ние как подаряваме на други военна техника нали сме комшулу-ортаци в нато
Голям праз,те руснаците и без това искат да си ги откупят обратно,че си им трябват,а и Индия ще ги налапа като топъл хляб!
Виш ти
Само като чуеш „атлантически съвет“, трябва да си сигурен, че ще се изръсят некомпетентност и тъпотия!
Да ни ги подарят , и без това няма да видим фъ 35
Ограда ли ще си правиш?
Какъвто Тръмпи, такива и тръмпчетата – ръсят кьорфишеци на кило, а после мрънкат как другите са им виновни, че са сложили каруцата пред магарето.