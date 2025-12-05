Турция се отказва от руските системи за ПВО С-400, за да получи американски изтребители F-35

Турция ще се откаже от руската си система за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400 „Триумф“ в рамките на шест месеца, което ще отвори пътя за Вашингтон да даде разрешение на Анкара да закупи най-новите американски изтребители F-35. Това обяви посланикът на САЩ в Турция Том Барак на пресконференция в Абу Даби, предава Bloomberg.

Според посланика руските системи, които бяха доставени от Москва преди шест години, „не се използват“ от Турция, но тяхното присъствие все още създава проблеми в отношенията между Анкара и Вашингтон.

„Уверен съм, че тези въпроси ще бъдат решени през следващите четири до шест месеца“, казва Барак.

На въпрос дали Турция се приближава до отказ от С-400, той отговори:

„Да“.