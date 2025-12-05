НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински военни: Руската армия изневиделица се появи в Малиновка, на 16 километра от Краматорск, а в града няма мрежи против дронове

          31
          30074
          Малиновка
          Малиновка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руснаците рязко са увеличили активността си в района към село Малиновка, Краматорски район на Донецка област, което засега не са успели да превземат, съобщава боецът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ казва, че разстоянието от Краматорск, който е административен център на Донецка област от 2014 г., до фронтовата линия вече е приблизително 16 километра – „което не е чак толкова много в днешната реалност“.

          Друг украински боец, Станислав Бунятов с позивна „Осман“, отбелязва, че ако руснаците достигнат Малиновка, площадките за изстрелване на безпилотни летателни апарати „ще се приближат на разстояние, което би им позволило бързо да унищожат цивилизацията в Краматорск“. В този контекст Бунятов цитира друг проблем: „В града няма мрежи против дронове“.

          „Алекс“ казва, че действителните планове на руснаците остават неясни: правят ли това, за да влошат ситуацията за ВСУ в северния сектор или за да напреднат допълнително към Краматорск?

          Войникът прогнозира, че скоро може да започне битката за Краматорск и украинското командване трябва да предвиди това и да бъде готово за подобно развитие.

          „Краматорското направление постепенно се превръща в истински Краматорск“, заявява „Алекс“.

          Руснаците рязко са увеличили активността си в района към село Малиновка, Краматорски район на Донецка област, което засега не са успели да превземат, съобщава боецът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ казва, че разстоянието от Краматорск, който е административен център на Донецка област от 2014 г., до фронтовата линия вече е приблизително 16 километра – „което не е чак толкова много в днешната реалност“.

          Друг украински боец, Станислав Бунятов с позивна „Осман“, отбелязва, че ако руснаците достигнат Малиновка, площадките за изстрелване на безпилотни летателни апарати „ще се приближат на разстояние, което би им позволило бързо да унищожат цивилизацията в Краматорск“. В този контекст Бунятов цитира друг проблем: „В града няма мрежи против дронове“.

          „Алекс“ казва, че действителните планове на руснаците остават неясни: правят ли това, за да влошат ситуацията за ВСУ в северния сектор или за да напреднат допълнително към Краматорск?

          Войникът прогнозира, че скоро може да започне битката за Краматорск и украинското командване трябва да предвиди това и да бъде готово за подобно развитие.

          „Краматорското направление постепенно се превръща в истински Краматорск“, заявява „Алекс“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          31 КОМЕНТАРА

          1. Ко ша го прайм кораба до Ахтопол, само България не отправи протест на Украйна..

          5. Ало евроком, без главна буква, защото не заслужавате, вие руски подлоги ли сте, та бълвате зловонна пропаганда ден и нощ.

          6. В 1954 г е празнуван юбилей 300 г от обидинението на Русия с Украйна . А тези които говорят за Русь тя е със столица Киев .

          8. Не знам какво да кажа?За кого съм и не съм?
            Но истината боли.Изкуственото създаване на
            държава,явно е болезнено и в интерес на нечии интереси.Задайте си въпроса кои са те и
            какво става там,(Израел и Украйна).Ако Полша и Русия си поискат отнетите им територи?Поровете в историята.Когато на Скандинавия не е имало официална държавност,се е говорело за КИЕВСКА Рус,до която викингите са стигали.

          10. Малоумници!!!
            Братушките избиват братята си заради апетитите на един дребен диктатор

          11. Дерзайте братушки Винаги ще бъдем с вас независимо от продажните български политици

          12. Крайно време е – на продажниците да им спукат задниците. Това заслужават и продалите се управници на страните от източна Европа.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions