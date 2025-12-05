Украински военни: Руската армия изневиделица се появи в Малиновка, на 16 километра от Краматорск, а в града няма мрежи против дронове

Руснаците рязко са увеличили активността си в района към село Малиновка, Краматорски район на Донецка област, което засега не са успели да превземат, съобщава боецът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“, предава „Зеркало недели“.
Авторът на Telegram канала „Офицер“ казва, че разстоянието от Краматорск, който е административен център на Донецка област от 2014 г., до фронтовата линия вече е приблизително 16 километра – „което не е чак толкова много в днешната реалност“.
Друг украински боец, Станислав Бунятов с позивна „Осман“, отбелязва, че ако руснаците достигнат Малиновка, площадките за изстрелване на безпилотни летателни апарати „ще се приближат на разстояние, което би им позволило бързо да унищожат цивилизацията в Краматорск“. В този контекст Бунятов цитира друг проблем: „В града няма мрежи против дронове“.
„Алекс“ казва, че действителните планове на руснаците остават неясни: правят ли това, за да влошат ситуацията за ВСУ в северния сектор или за да напреднат допълнително към Краматорск?
Войникът прогнозира, че скоро може да започне битката за Краматорск и украинското командване трябва да предвиди това и да бъде готово за подобно развитие.
„Краматорското направление постепенно се превръща в истински Краматорск“, заявява „Алекс“.
