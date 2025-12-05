НА ЖИВО
          Уран над нормата в Харманлийско: два квартала остават без годна питейна вода

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Жителите на харманлийските села Надежден и Остър камък ще бъдат снабдявани с питейна вода чрез водоноски, след като лабораторен контрол е засекъл повишени нива на естествен уран. Това съобщи областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

          По данни на РЗИ – Хасково пробите са отчели 31,2 микрограма уран на литър, при нормативно допустима максимална стойност от 30 микрограма. Заради превишението инспекцията е определила водата като негодна за пиене и за употреба при готвене – както в двете села, така и в град Харманли.

          На ВиК е издадено предписание за осигуряване на водоноски.

          Мерки в общината: бутилки за детските градини, доставки за социалните центрове

          Община Харманли съобщи, че е създадена организация за снабдяване със сигурна питейна вода:

          • В детските градини ще има бутилирана вода за пиене и приготвяне на храна.
          • „Социален патронаж“ и Центърът за работа с деца и младежи ще получават ежедневни доставки на вода в специални съдове.
          • Същото важи и за социалните услуги за деца и възрастни.

          Освен мобилните водоноски, стационарна водоноска ще бъде разположена в сградата на местния клон на ВиК и ще бъде достъпна за всички жители.

          - Реклама -

          Проливни дъждове и бурни ветрове връхлитат Гърция с циклона „Байрън"

