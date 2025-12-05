Районният съд в Пловдив одобри споразумение, с което 37-годишният Николай Ташков бе осъден условно за пътен инцидент, при който пострада малолетно дете. Пловдивчанинът получи наказание от 10 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок, след като призна вината си за катастрофата.

В съдебната зала водачът изрази съжаление за стореното и прие изцяло повдигнатото обвинение. Инцидентът, за който е осъден, е станал на 27 март 2025 г. в пловдивския квартал „Кючук Париж“. На кръстовището между улиците „Константин Гюров“ и „Никола Вапцаров“ Ташков е преминал на червен сигнал на светофарната уредба. Вследствие на това той е навлязъл на пешеходна пътека и е ударил пресичащия Костадин Георгиев, който към момента на инцидента е бил на 7 години.

Медицинската експертиза по делото показва, че ударът е причинил средна телесна повреда на момчето. Счупени са двете кости на дясната подбедрица в долната трета, което е довело до трайно затруднение в движението на крайника за период между 5 и 6 месеца. Интересите на пострадалия в съда бяха защитавани от неговия баща Иван Георгиев.

Освен наложеното условно наказание, магистратите лишиха Николай Ташков от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година. Той също така е задължен да заплати разноските по делото в размер на 1100 лева. Постановеното споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.