          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Условна присъда за шофьор, блъснал 7-годишно дете на червен светофар в Пловдив

          Снимка: Булфото
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Районният съд в Пловдив одобри споразумение, с което 37-годишният Николай Ташков бе осъден условно за пътен инцидент, при който пострада малолетно дете. Пловдивчанинът получи наказание от 10 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок, след като призна вината си за катастрофата.

          В съдебната зала водачът изрази съжаление за стореното и прие изцяло повдигнатото обвинение. Инцидентът, за който е осъден, е станал на 27 март 2025 г. в пловдивския квартал „Кючук Париж“. На кръстовището между улиците „Константин Гюров“ и „Никола Вапцаров“ Ташков е преминал на червен сигнал на светофарната уредба. Вследствие на това той е навлязъл на пешеходна пътека и е ударил пресичащия Костадин Георгиев, който към момента на инцидента е бил на 7 години.

          Медицинската експертиза по делото показва, че ударът е причинил средна телесна повреда на момчето. Счупени са двете кости на дясната подбедрица в долната трета, което е довело до трайно затруднение в движението на крайника за период между 5 и 6 месеца. Интересите на пострадалия в съда бяха защитавани от неговия баща Иван Георгиев.

          14-годишно момиче пострада на пешеходна пътека в Кюстендил 14-годишно момиче пострада на пешеходна пътека в Кюстендил

          Освен наложеното условно наказание, магистратите лишиха Николай Ташков от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година. Той също така е задължен да заплати разноските по делото в размер на 1100 лева. Постановеното споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

