Успешна киберзащита: България с признание от НАТО

България провери своята готовност за мащабни кибератаки по време на учението NATO Cyber Coalition 2025, като националният екип получи отличие от Алианса за високата си техническа подготовка и реакция при киберзаплахи.

В тренировката участва междуведомствена оперативна група, включваща НЕРИКС–GOVCERT, секторни екипи за реагиране при компютърни инциденти, звеното „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, ЕСО, ДАНС, Министерството на отбраната, както и експерти от националния системен интегратор „Информационно обслужване“ АД.

Благодарение на бързата техническа реакция и добрата координация между екипите, по време на учението беше защитена критична инфраструктура, електроснабдяването бе възстановено още в първия час от атаката, а непрекъсваемостта на захранването беше гарантирана през целия сценарий. Това демонстрира адаптивността и подготовката на българския екип.

Националният екип координира отговора на два основни инцидента:

Мащабен трансграничен киберинцидент срещу електроснабдителни мрежи в страни от НАТО.

срещу в страни от НАТО. Значителна атака срещу национална система за резервни копия, извършена от високо усъвършенствана държавно спонсорирана заплаха.

За ефективната защита на националните дигитални активи, оперативната група под координацията на НЕРИКС работи съвместно със съюзници от НАТО на стратегическо, оперативно и техническо ниво, като обменя информация за атаките.

Извършеният анализ бе споделен чрез платформата MISP, което допринесе за по-висока информираност и защитата на целия Алианс.

На церемонията за закриване присъстваха заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, както и представители на участващите институции и организации.