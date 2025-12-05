НА ЖИВО
          Валентин Кардамски: Европа в момента дава възможност на Путин да вземе Одеса

          Златина Петкова
          „Европа в момента дава възможност на Путин да вземе Одеса. Русия ще може да вземе Николаев, Одеса, може да стигне и до Приднестровието, благодарение на Европа, на отказа на Европа да се стигне до мирен договор.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Кардамски посочи, че хубавата новина била, че Доналд Тръмп вече е ликвидирал неолиберализма не само в САЩ, но и в Европа.

          Журналистът определи днешното изказване на председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов, че винаги е твърдял, че Русия не може да бъде победена, като смешна пиеса. Той допълни, че не иска да коментира неща, които ще изчезнат от политическия живот на страната съвсем скоро.

          „С приключването на войната, приключва една стара епоха и започва изграждането на един нов свят. В този нов световен ред ще видим различни партии и различна партийна линия. Ще видим един нов вектор. Ще имаме една нова парадигма за изграждане на политика“, посочи още гостът.

