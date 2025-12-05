Валентин Кардамски: Европа в момента дава възможност на Путин да вземе Одеса

„Европа в момента дава възможност на Путин да вземе Одеса. Русия ще може да вземе Николаев, Одеса, може да стигне и до Приднестровието, благодарение на Европа, на отказа на Европа да се стигне до мирен договор.“

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Кардамски посочи, че хубавата новина била, че Доналд Тръмп вече е ликвидирал неолиберализма не само в САЩ, но и в Европа.

Журналистът определи днешното изказване на председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов, че винаги е твърдял, че Русия не може да бъде победена, като смешна пиеса. Той допълни, че не иска да коментира неща, които ще изчезнат от политическия живот на страната съвсем скоро.