      петък, 05.12.25
          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В студиото на „Денят ON AIR“ тя коментира политическата обстановка, гражданските протести и действията на кмета на София Васил Терзиев.

          Според Григорова темата за недоволството на гражданите трябва да намери своето решение в Народното събрание чрез диалог между управляващите и опозицията, а не да се прехвърля към столичния кмет. Въпреки това тя отправи критики към Терзиев за подхода му към организирането на демонстрации.

          „Знаете ли колко пъти сме правили протест и след това шествие, без уведомление от Столичната община. Например транспортните протести през пролетта. Разрешението беше хората да се движат по тротоара, що за протест трябваше да е това, ако не блокират кръстовища“, заяви Григорова.

          Тя определи действията на кмета като твърде предпазливи и насочени към ограничаване на протестиращите. „Имаше протест в подкрепа на Палестина, който кметът не разреши, защото го е страх от Израел“, допълни общинският съветник.

          По отношение на исканията на протестиращите, Григорова отбеляза, че голяма част от хората на улицата не са запознати в детайли с проектобюджета за 2026 г. Според нея обаче финансовата рамка е съставена в ущърб на обикновените хора.

          „Предложението е срещу работещите български граждани и в интерес на хората с парите. Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета, просто изразяват недоволството си, че са управлявани от хора като Пеевски и Борисов“, посочи тя.

          Ваня Григорова постави акцент и върху липсата на ясна политическа алтернатива при евентуална оставка на правителството. Тя подчерта, че чакането на месия не е решение.

          „Не е редно да чакаме лидер, трябва да има формация, която се състои от хора. Тези хора на избори не гласуват“, каза Григорова и прогнозира постепенно затихване на протестната вълна.

          В края на разговора тя направи прогноза за бъдещето на държавния глава, ако се стигне до предсрочен вот.

          „Радев може да бъде припознат, ако излезе на политическата сцена. Колкото и да не му се ще, ако се стигне до избори, няма да го оставят да си стои в президентството“, заключи Ваня Григорова пред Bulgaria ON AIR.

