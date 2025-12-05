НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Политика

          Васил Терзиев: Образованието и кварталите са фокус в бюджета на София за 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на София Васил Терзиев очерта основните приоритети, които ще залегнат във финансовата рамка на Столична община за 2026 г. Като водещ акцент градоначалникът посочи сектора „Образование“.

          Терзиев призова за конструктивен подход и апелира „да не се поддаваме на емоциите, оформили се покрай последния бюджет, за да се направи нещо наистина добро за града“. Според него успехът на новата финансова рамка зависи от активната съвместна работа между администрацията, Столичния общински съвет и районните кметове.

          По отношение на образованието кметът поясни, че плановете включват мащабно строителство и проектиране на детски градини, както и пълно преобразяване на училищните дворове. Крайната цел е преминаване към изцяло едносменен режим на обучение и полага̂не на грижа за всяко дете. Терзиев допълни, че се планира създаване на спортни съоръжения във всеки квартал, като „ще се даде старт на четири пилотни проекта“.

          Инвестициите в транспорта са другият голям приоритет в Бюджет 2026. Предвиждат се средства за подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, инвестиции в релсовия път, както и изграждане на нови булеварди и улици.

          Специално внимание ще бъде обърнато на благоустройството на кварталите чрез разширяване на програмата за осветление и рехабилитация на пътната мрежа и тротоарите. Кметът отбеляза, че се планира „утрояване на броя облагородени т.нар. кални точки“. За решаване на проблемите с паркирането се очаква изграждането на десетки нови паркинги.

          „Това ще стане чрез публично-частни партньорства и няма да се финансират през бюджета“, уточни Терзиев.

          През 2026 г. ще се засили и децентрализацията, като повече средства ще бъдат насочени директно към районните кметове. Продължава и инициативата за т.нар. граждански бюджети с разширено финансиране. „Искаме да подходим партньорски и да се фокусираме върху принципите, върху които се съгласяваме, за да бъде по-лесна дискусията за отделните обекти“, заяви кметът.

          17 КОМЕНТАРА

          2. Първо измети,почисти и измийте столицата, а след това всичко останало.
            Всички кметове строите детски градини и спортни площадки и все има недостиг.

            • Наталия Владимирова предимно се строят жилищни блокове (без паркинги и улици наоколо), а именно тези розовите дойдох със заявка, че ще се борят с презастрояването … НО! Да, да, ама не!

          7. Ако София престане да е столица на България ,цялата провинция ще живее по добре. Всички проблеми минали и настоящи са от ШОПСКО. Град в покрайнините на страната.

          9. Ако се спре охраната на шиши и тиквонии всяка година ще има по две нови детски градини.

          10. Който гласува за ГРОБ и мутрата на Буци крадлива ,трябва да да се гръмне или да отиде в Карлуково селянко гербаска проста 😀

