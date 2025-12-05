Кметът на София Васил Терзиев очерта основните приоритети, които ще залегнат във финансовата рамка на Столична община за 2026 г. Като водещ акцент градоначалникът посочи сектора „Образование“.
Терзиев призова за конструктивен подход и апелира „да не се поддаваме на емоциите, оформили се покрай последния бюджет, за да се направи нещо наистина добро за града“. Според него успехът на новата финансова рамка зависи от активната съвместна работа между администрацията, Столичния общински съвет и районните кметове.
По отношение на образованието кметът поясни, че плановете включват мащабно строителство и проектиране на детски градини, както и пълно преобразяване на училищните дворове. Крайната цел е преминаване към изцяло едносменен режим на обучение и полага̂не на грижа за всяко дете. Терзиев допълни, че се планира създаване на спортни съоръжения във всеки квартал, като „ще се даде старт на четири пилотни проекта“.
Инвестициите в транспорта са другият голям приоритет в Бюджет 2026. Предвиждат се средства за подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, инвестиции в релсовия път, както и изграждане на нови булеварди и улици.
Специално внимание ще бъде обърнато на благоустройството на кварталите чрез разширяване на програмата за осветление и рехабилитация на пътната мрежа и тротоарите. Кметът отбеляза, че се планира „утрояване на броя облагородени т.нар. кални точки“. За решаване на проблемите с паркирането се очаква изграждането на десетки нови паркинги.
През 2026 г. ще се засили и децентрализацията, като повече средства ще бъдат насочени директно към районните кметове. Продължава и инициативата за т.нар. граждански бюджети с разширено финансиране. „Искаме да подходим партньорски и да се фокусираме върху принципите, върху които се съгласяваме, за да бъде по-лесна дискусията за отделните обекти“, заяви кметът.
Оставка ,смешник лъжлив!
Първо измети,почисти и измийте столицата, а след това всичко останало.
Всички кметове строите детски градини и спортни площадки и все има недостиг.
Наталия Владимирова предимно се строят жилищни блокове (без паркинги и улици наоколо), а именно тези розовите дойдох със заявка, че ще се борят с презастрояването … НО! Да, да, ама не!
Розов папагал
Честна комсомолска!
Ivailo Filchev фандъковска
Некадърна подлога.
Тоя да си вдига „партакешите“ и да заминава от където е дошъл!
Ако София престане да е столица на България ,цялата провинция ще живее по добре. Всички проблеми минали и настоящи са от ШОПСКО. Град в покрайнините на страната.
Жълтопаветния планктон кълве яко на обещания.🤣
Ако се спре охраната на шиши и тиквонии всяка година ще има по две нови детски градини.
Liliana Nedelkova ало тиквата Борисов няма охрана! Ама наистина сте неадекватни!По скоро вие сте тикви, разбрали не разбрали пишете!
Мария Тодорова е как да нема, я се поинтересувайте.
Liliana Nedelkova Няма той ходи на работа с личният си автомобил! Сигурно го знаете от Шарлатаните, защото всяка дума излязла от устата им е лъжа!
Liliana Nedelkova боже боже
Valentin Pandurski какво боже боже, колко пари ходат там, а?
Който гласува за ГРОБ и мутрата на Буци крадлива ,трябва да да се гръмне или да отиде в Карлуково селянко гербаска проста 😀