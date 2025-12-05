НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Владимир Путин се срещна с Нарендра Моди в Ню Делхи: Русия и Индия сключиха редица икономически споразумения

          Владимир Путин и Нарендра Моди в Ню Делхи
          Иван Христов
          Владимир Путин и Нарендра Моди проведоха разговори в двореца Хайдерабад в Ню Делхи. Срещата продължи повече от два часа. Руският президент и индийският премиер обсъдиха икономическото сътрудничество, възможността за безвизов режим и украинския въпрос, предава „Коммерсанть“, като изрежда най-важните изявления на двамата лидери:

          Владимир Путин

          Русия и Индия се споразумяха за програма за икономическо сътрудничество до 2030 г.

          Русия и Индия биха могли да увеличат търговския оборот до 100 милиарда долара.

          Русия и Индия постепенно преминават към национални валути при взаимните разплащания, като делът им вече достига 96%.

          Страните работят за създаване на зона за свободна търговия между Ню Делхи и Евразийския икономически съюз. Това би улеснило разширяването на търговските връзки между Индия и Русия.

          Русия е надежден доставчик на енергия и е готова да продължи да доставя гориво на Индия.

          Между Русия и Индия са създадени стабилни канали за междубанково сътрудничество.

          В Калужска област ще бъде построен голям руско-индийски фармацевтичен завод. Русия ще окаже помощ на Индия по време на председателството ѝ на БРИКС.

          RT India ще помогне на индийската аудитория да опознае Русия и да получи обективна информация за събитията в страната.

          Нарендра Моди

          Индия и Русия скоро ще започнат работа за 30-дневен безвизов режим за туристически групи от двете страни.

          Индия се застъпва за дългосрочен мир между Русия и Украйна.

          Двете страни ще напреднат в дискусиите относно международния коридор Север-Юг.

          Русия и Индия ще увеличат студентския и академичния обмен.

