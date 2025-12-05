Всичко е ясно! Изтеглиха жребия за Мондиал 2026

Днес във Вашингтон беше изтеглен жребият за историческото Световно първенство 2026 г. Припомняме ви, че турнирът в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе с участието на 48 страни, след като като досега бяха 32.
Срещите по време на Мондиала ще са 104, а откриващият двубой, който ще бъде повторение на този от Мондиал 2010 и ще противопостави един от домакините Мексико срещу Южна Африка от група А, е след малко повече от 180 дни – 11 юни, като финалът е предвиден за 19 юли 2026 г.
В „Групата на смъртта“ световните шампиони от 2018 година Франция ще играят със Сенегал, победителят от плейофа Ирак/Боливия/Суринам и Норвегия с машината за голове Ерлинг Холанд.
Актуалните носители на трофея Аржентина с Лионел Меси в състава ще имат за съперници Алжир, Австрия и Йордания.
Европейските първенци от Испания са в група Н, където ще срещнат коравия тим на Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия.
Шампионите от 1966 Англия с Томас Тухел на треньорското кормило имат нелека група – противници на „Трите лъва“ са Хърватия, Гана и Панама.
Германия ще играе в група с Еквадор и шампиона на Африка Кот д’Ивоар, а Карло Анчелоти и Бразилия – с Мароко, Хаити и завърналите се на световни финали за първи път от 1998 г. Шотландия.
Португалия на Кристиано Роналдо ще срещне ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония, Узбекистан и Колумбия.
Събитието в „Кенеди Сентър“ събра 2000 души в залата, а там бяха още президентите на САЩ и Мексико, както и премиерът на Канада.
Преди тегленето на жребия от ФИФА дадоха награда за „мир“ на американския президент Доналд Тръмп.
Пълен жребий за Световното първенство през 2026 година:
Група А
Мексико
Южна Африка
Южна Корея
Дания/Северна Македония/Чехия/Ирландия
Група В
Канада
Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина
Катар
Швейцария
Група С
Бразилия
Мароко
Хаити
Шотландия
Група D
САЩ
Парагвай
Австралия
Турция/Румъния/Словакия/Косово
Група E
Германия
Кюрасао
Кот д’Ивоар
Еквадор
Група F
Нидерландия
Япония
Украйна/Швеция/Полша/Албания
Тунис
Група G
Белгия
Египет
Иран
Нова Зеландия
Група Н
Испания
Кабо Верде
Саудитска Арабия
Уругвай
Група I
Франция
Сенегал
Ирак/Боливия/Суринам
Норвегия
Група J
Аржентина
Алжир
Австрия
Йордания
Група K
Португалия
ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония
Узбекистан
Колумбия
Група L
Англия
Хърватия
Гана
Панама.