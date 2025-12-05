НА ЖИВО
          Всичко е ясно! Изтеглиха жребия за Мондиал 2026

          Франция ще се изправи срещу Ерлинг Холанд и Норвегия, а Англия ще мери сили с Хърватия и Гана

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Днес във Вашингтон беше изтеглен жребият за историческото Световно първенство 2026 г. Припомняме ви, че турнирът в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе с участието на 48 страни, след като като досега бяха 32.

          Срещите по време на Мондиала ще са 104, а откриващият двубой, който ще бъде повторение на този от Мондиал 2010 и ще противопостави един от домакините Мексико срещу Южна Африка от група А, е след малко повече от 180 дни – 11 юни, като финалът е предвиден за 19 юли 2026 г.

          В „Групата на смъртта“ световните шампиони от 2018 година Франция ще играят със Сенегал, победителят от плейофа Ирак/Боливия/Суринам и Норвегия с машината за голове Ерлинг Холанд.

          Актуалните носители на трофея Аржентина с Лионел Меси в състава ще имат за съперници Алжир, Австрия и Йордания.

          Европейските първенци от Испания са в група Н, където ще срещнат коравия тим на Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия.

          Шампионите от 1966 Англия с Томас Тухел на треньорското кормило имат нелека група – противници на „Трите лъва“ са Хърватия, Гана и Панама.

          Германия ще играе в група с Еквадор и шампиона на Африка Кот д’Ивоар, а Карло Анчелоти и Бразилия – с Мароко, Хаити и завърналите се на световни финали за първи път от 1998 г. Шотландия.

          Португалия на Кристиано Роналдо ще срещне ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония, Узбекистан и Колумбия.

          Събитието в „Кенеди Сентър“ събра 2000 души в залата, а там бяха още президентите на САЩ и Мексико, както и премиерът на Канада.

          Преди тегленето на жребия от ФИФА дадоха награда за „мир“ на американския президент Доналд Тръмп.

          Пълен жребий за Световното първенство през 2026 година:

          Група А

          Мексико

          Южна Африка

          Южна Корея

          Дания/Северна Македония/Чехия/Ирландия

          Група В

          Канада

          Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина

          Катар

          Швейцария

          Група С

          Бразилия

          Мароко

          Хаити

          Шотландия

          Група D

          САЩ

          Парагвай

          Австралия

          Турция/Румъния/Словакия/Косово

          Група E

          Германия

          Кюрасао

          Кот д’Ивоар

          Еквадор

          Група F

          Нидерландия

          Япония

          Украйна/Швеция/Полша/Албания

          Тунис

          Група G

          Белгия

          Египет

          Иран

          Нова Зеландия

          Група Н

          Испания

          Кабо Верде

          Саудитска Арабия

          Уругвай

          Група I

          Франция

          Сенегал

          Ирак/Боливия/Суринам

          Норвегия

          Група J

          Аржентина

          Алжир

          Австрия

          Йордания

          Група K

          Португалия

          ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония

          Узбекистан

          Колумбия

          Група L

          Англия

          Хърватия

          Гана

          Панама.

          - Реклама -

