Всичко е ясно! Изтеглиха жребия за Мондиал 2026

Днес във Вашингтон беше изтеглен жребият за историческото Световно първенство 2026 г. Припомняме ви, че турнирът в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе с участието на 48 страни, след като като досега бяха 32.

Срещите по време на Мондиала ще са 104, а откриващият двубой, който ще бъде повторение на този от Мондиал 2010 и ще противопостави един от домакините Мексико срещу Южна Африка от група А, е след малко повече от 180 дни – 11 юни, като финалът е предвиден за 19 юли 2026 г.

В „Групата на смъртта“ световните шампиони от 2018 година Франция ще играят със Сенегал, победителят от плейофа Ирак/Боливия/Суринам и Норвегия с машината за голове Ерлинг Холанд.

Актуалните носители на трофея Аржентина с Лионел Меси в състава ще имат за съперници Алжир, Австрия и Йордания.

Европейските първенци от Испания са в група Н, където ще срещнат коравия тим на Уругвай, Кабо Верде и Саудитска Арабия.

Шампионите от 1966 Англия с Томас Тухел на треньорското кормило имат нелека група – противници на „Трите лъва“ са Хърватия, Гана и Панама.

Германия ще играе в група с Еквадор и шампиона на Африка Кот д’Ивоар, а Карло Анчелоти и Бразилия – с Мароко, Хаити и завърналите се на световни финали за първи път от 1998 г. Шотландия.

Португалия на Кристиано Роналдо ще срещне ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония, Узбекистан и Колумбия.

Събитието в „Кенеди Сентър“ събра 2000 души в залата, а там бяха още президентите на САЩ и Мексико, както и премиерът на Канада.

Преди тегленето на жребия от ФИФА дадоха награда за „мир“ на американския президент Доналд Тръмп.

Пълен жребий за Световното първенство през 2026 година:

Група А

Мексико

Южна Африка

Южна Корея

Дания/Северна Македония/Чехия/Ирландия

Група В

Канада

Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина

Катар

Швейцария

Група С

Бразилия

Мароко

Хаити

Шотландия

Група D

САЩ

Парагвай

Австралия

Турция/Румъния/Словакия/Косово

Група E

Германия

Кюрасао

Кот д’Ивоар

Еквадор

Група F

Нидерландия

Япония

Украйна/Швеция/Полша/Албания

Тунис

Група G

Белгия

Египет

Иран

Нова Зеландия

Група Н

Испания

Кабо Верде

Саудитска Арабия

Уругвай

Група I

Франция

Сенегал

Ирак/Боливия/Суринам

Норвегия

Група J

Аржентина

Алжир

Австрия

Йордания

Група K

Португалия

ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония

Узбекистан

Колумбия

Група L

Англия

Хърватия

Гана

Панама.