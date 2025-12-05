Задържаха 54-годишен мъж в Кърджали по европейска заповед за арест

54-годишен мъж, издирван от властите в Гърция, е бил задържан в Кърджали, съобщиха от полицията. Той е бил обявен за издирване в Шенгенската информационна система по искане на гръцките власти.

- Реклама -

Мъжът е установен в дома му на 4 декември.

По процедурен ред предстои той да бъде предаден на гръцките власти.