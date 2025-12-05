Задържаха 55-годишен софиянец за разпространение на детска порнография в мобилно приложение

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 55-годишен мъж, уличен в държане и разпространение на порнографски материали в интернет.

Според събраните до момента доказателства, в периода 29.11.2025 г. – 02.12.2025 г. обвиняемият е споделял в мобилно приложение порнографски материали с участието на лица под 18 години към общо трима потребители. При претърсване е установено, че мъжът е държал в телефона си множество снимки, изобразяващи открито сексуално поведение.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, които предвиждат лишаване от свобода и парична глоба. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за до 72 часа.

Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.