НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха 55-годишен софиянец за разпространение на детска порнография в мобилно приложение

          2
          75
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 55-годишен мъж, уличен в държане и разпространение на порнографски материали в интернет.

          - Реклама -

          Според събраните до момента доказателства, в периода 29.11.2025 г. – 02.12.2025 г. обвиняемият е споделял в мобилно приложение порнографски материали с участието на лица под 18 години към общо трима потребители. При претърсване е установено, че мъжът е държал в телефона си множество снимки, изобразяващи открито сексуално поведение.

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          По случая се води досъдебно производство за престъпления, които предвиждат лишаване от свобода и парична глоба. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за до 72 часа.

          Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 55-годишен мъж, уличен в държане и разпространение на порнографски материали в интернет.

          - Реклама -

          Според събраните до момента доказателства, в периода 29.11.2025 г. – 02.12.2025 г. обвиняемият е споделял в мобилно приложение порнографски материали с участието на лица под 18 години към общо трима потребители. При претърсване е установено, че мъжът е държал в телефона си множество снимки, изобразяващи открито сексуално поведение.

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          По случая се води досъдебно производство за престъпления, които предвиждат лишаване от свобода и парична глоба. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за до 72 часа.

          Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Обяснете след задържането какво се случва ,че много задържани и след това пуснати на свобода видяхме .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions