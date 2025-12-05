НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Защитата на кмета на Варна обжалва гаранцията от 200 000 лв.

          Дамяна Караджова
          Защитата на освободения под парична гаранция от 200 хиляди лева кмет на Варна Благомир Коцев официално оспорва размера на санкцията.

          В петък сутринта Варненският окръжен съд съобщи, че часове преди мярката да влезе в сила, в съда е постъпила жалба от адвоката на Коцев. Защитата настоява или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде заменена с най-леката – „подписка“.

          Жалбата ще бъде разгледана от Апелативния съд – Варна.

          Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

          Освобождаване след събрани дарения

          На 28 ноември кметът Благомир Коцев излезе на свобода, скоро след като решението за освобождаването му достигна до варненския затвор. Определената гаранция бе платена за броени часове, след като симпатизанти организираха дарителска кампания.

          Ход на делото и обвиненията

          Върховният касационен съд реши делото срещу Коцев да бъде гледано във Варненския окръжен съд, след като Софийският градски съд го изпрати на ВКС за преценка относно подсъдността.

          На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Коцев. Заедно с него на съд отиват общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Петимата са обвинени за участие в престъпно сдружение, свързано с искане на процент от спечелени обществени поръчки в 12 случая.

          Коцев беше арестуван на 8 юли при акция на КПК. Останалите обвиняеми вече са с по-леки мерки – бизнесменът Йордан Маринов бе освободен още през юли, а от началото на октомври Стефанов и Кателиев са под домашен арест.

