      събота, 06.12.25
          Жълт код в петък: силни валежи, студ и вятър в голяма част от страната

          Жълт код за проливни валежи е обявен за четири области в Южна и Югозападна България – Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. От НИМХ съобщават, че през деня ще духа умерен, а в източните райони временно и силен източен вятър.

          Минималните температури ще се движат между 4° и 9°, около 6° в София, а максималните ще достигнат 8°–13°, като за столицата се очакват около .

          В планините – облаци, валежи и бурен вятър

          Планинските райони ще бъдат обхванати от плътна облачност. В Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, а над 1600 метра – и снеговалежи.
          Валежите в Рило-Родопската област ще бъдат значителни. Ще духа силен, а във високите части – бурен югоизточен вятър.
          Очакваните температури: около 6° на 1200 м и около 0° на 2000 м.

          По Черноморието – силен вятър и вълнение на морето

          Черноморските райони също ще бъдат под влияние на облачно време. Източният вятър ще бъде умерен до силен, а максималните температури ще достигнат 14–15°, приблизително колкото е и температурата на морската вода.
          Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

