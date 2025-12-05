НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Икономическият ни ръст е два пъти над средния за Европа

          Снимка: БГНЕС
          По време на блицконтрола в Народното събрание премиерът Росен Желязков защити икономическата политика на правителството и обяви, че България отбелязва икономически растеж около 3% за 2025 г., което е „два пъти над средното за Европа“.

          Заявлението бе направено в отговор на въпроси от депутати на „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ), които отново настояха премиерът да подаде оставка заради „лошата икономическа политика“ и „бюджетните грешки“, довели до масовите протести.

          „Оставката е уредена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията“

          На директния въпрос на Богдан Богданов (ПП–ДБ) кога смята да се оттегли, Желязков отговори:

          „Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията.“
          (бел. ред. — оставка се подава, когато парламентът гласува вот на недоверие)

          Премиерът: Българската икономика бележи рекордни показатели

          Желязков подчерта, че бюджетът за 2025 г. е приет още през март, а резултатите от работата на кабинета са положителни:

          „Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3% и може би ще сме на второ място в Европа по растеж.“

          Той допълни още:

          • БВП за следващата година е прогнозиран на високи нива
          • Безработицата трайно намалява
          • По Плана за възстановяване ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв. — рекордни за икономиката средства
          • Приходните агенции имат 9 млрд. лв. повече събраемост спрямо 2024 г., което премиерът отдаде на „изсветляване на бизнеса“
          • Чуждестранните инвестиции растат

          „В България трябва да се говори за градеж и надграждане, а не чрез сравнения с други правителства.“

          Още въпроси за оставка – и символичен жест от ПП-ДБ

          В рамките на блицконтрола Кирил Веселински (ПГ „Морал, единство, чест“) също настоя за оставка, заявявайки, че премиерът е „заложник в ръцете на Борисов и Пеевски“.

          Желязков повтори отговора си, позовавайки се на Конституцията.

          Напрежение възникна, когато депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова връчи на премиера папка със символична оставка, „от името на протестиращите граждани“.

          Желязков спокойно прие папката и я остави на банката си.

          Председателят на НС Рая Назарян реагира остро:

          „Това, което прави г-жа Белобрадова, не е достойно и нарушава процедурата.“

          - Реклама -

          ПП-ДБ: Оставка тази седмица или вот на недоверие (ВИДЕО) ПП-ДБ: Оставка тази седмица или вот на недоверие (ВИДЕО)

          МЕЧ обяви: Подкрепяме вота на недоверие на ПП-ДБ МЕЧ обяви: Подкрепяме вота на недоверие на ПП-ДБ

          423 КОМЕНТАРА

          2. Ако се съди по факта, че министрите ни имат пари да пътуват с правителствения самолет по 40 дни годишно в чужбина, сигурно е така.

          13. Boris Markov
            В нощта на протеста Белобрадова крещеше на полицаите да арестуват вандалите.
            24 часа по-късно призоваваше да ги освободят.
            24 часа по-късно вече не бяха вандали, а джаз музиканти.
            24 часа по-късно се оказа, че „джаз музикантът“ е залавян няколко пъти с наркотици и е стар познайник на полицията.

            От къде намирате такива тъпунгери като тази дама, нямам идея. Но важното е, че пее. 😂😂😂

          14. Сменявайте си дилъра,че нещо не ви дава добра стока.Мозъците са ви станали на айрян.

          15. Тоя кукльо – желязна марионетка няма никакъв срам от близки, роднини…от народа. Няма ли кой да му каже- абре, человеко толкова ли е тежко да кажеш 7 прости думички: Подавам оставка на ръководеното от мен правителство! Горките хора роднини около него, умират от срам със сигурност

          18. Като е нараснал защо са тия дългове та чак и за правнуците ни? Нали така или аз нещо бъркам?

          26. БРАВО Г-Н ПРЕМИЕР ЖЕЛЯЗКОВ!!!ВЯРВАМЕ И ПОДКРЕПЯМЕ ВСЯКО ВАШЕ РЕШЕНИЕ ДЕЙНОСТ , ЗАЩОТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТРАЙНО ПОДОБРЕНИЕ НА ЖИВОТА ,КАКТО И СТАБИЛНОСТТА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!!!НЕ ВЯРВАМЕ НА НИТО ЕДНА ПАРТИЯ ИЗВЪН ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЩОТО СА ПОПАДНАЛИ СРУЧАЙНО В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И СА ПЪЛНИ НЕУДАЧНИЦИ ОТ КОИТО НЕ СТАВАТ ЗА ПОЛИТИЦИ!!!

          27. Браво господин Желязков, успех и никаква Оставка тия Протестиращи са платени вандали!

          32. Стига си лъгал кажи истината за хотел хаяши остави политиката там си загубен сега кажи как открадна парите за хотела или директно влизай в затвора без съд.Скоро ще дойде Тръмп с неговите военни.ЯСНО ЛИ ТИ Е………

          33. Защото не даде Коледни бонуси на всички пенсионери с Теменуга двамата евро да ядете да дъвчете да кандисате !

          39. Тея ако спрат продажбата на дрога за големите градове , протеста ще е наистина огромен !

          42. Когато искаме по-високи пенсии и заплати ни казват, че трябва да се съобразяват с икономическия ръст. А когато се хвалят с нечувани постижения в икономиката забравят, че този ръст трябва да доведе до по-високи заплати.

