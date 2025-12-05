Желязков: Икономическият ни ръст е два пъти над средния за Европа

По време на блицконтрола в Народното събрание премиерът Росен Желязков защити икономическата политика на правителството и обяви, че България отбелязва икономически растеж около 3% за 2025 г., което е „два пъти над средното за Европа“.
- Реклама -
Заявлението бе направено в отговор на въпроси от депутати на „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ), които отново настояха премиерът да подаде оставка заради „лошата икономическа политика“ и „бюджетните грешки“, довели до масовите протести.
„Оставката е уредена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията“
На директния въпрос на Богдан Богданов (ПП–ДБ) кога смята да се оттегли, Желязков отговори:
„Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията.“ (бел. ред. — оставка се подава, когато парламентът гласува вот на недоверие)
Премиерът: Българската икономика бележи рекордни показатели
Желязков подчерта, че бюджетът за 2025 г. е приет още през март, а резултатите от работата на кабинета са положителни:
Той допълни още:
БВП за следващата година е прогнозиран на високи нива
Безработицата трайно намалява
По Плана за възстановяване ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв. — рекордни за икономиката средства
Приходните агенции имат 9 млрд. лв. повече събраемост спрямо 2024 г., което премиерът отдаде на „изсветляване на бизнеса“
Чуждестранните инвестиции растат
Още въпроси за оставка – и символичен жест от ПП-ДБ
В рамките на блицконтрола Кирил Веселински (ПГ „Морал, единство, чест“) също настоя за оставка, заявявайки, че премиерът е „заложник в ръцете на Борисов и Пеевски“.
Желязков повтори отговора си, позовавайки се на Конституцията.
Напрежение възникна, когато депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова връчи на премиера папка със символична оставка, „от името на протестиращите граждани“.
Желязков спокойно прие папката и я остави на банката си.
Председателят на НС Рая Назарян реагира остро:
По време на блицконтрола в Народното събрание премиерът Росен Желязков защити икономическата политика на правителството и обяви, че България отбелязва икономически растеж около 3% за 2025 г., което е „два пъти над средното за Европа“.
- Реклама -
Заявлението бе направено в отговор на въпроси от депутати на „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ), които отново настояха премиерът да подаде оставка заради „лошата икономическа политика“ и „бюджетните грешки“, довели до масовите протести.
„Оставката е уредена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията“
На директния въпрос на Богдан Богданов (ПП–ДБ) кога смята да се оттегли, Желязков отговори:
„Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията.“ (бел. ред. — оставка се подава, когато парламентът гласува вот на недоверие)
Премиерът: Българската икономика бележи рекордни показатели
Желязков подчерта, че бюджетът за 2025 г. е приет още през март, а резултатите от работата на кабинета са положителни:
Той допълни още:
БВП за следващата година е прогнозиран на високи нива
Безработицата трайно намалява
По Плана за възстановяване ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв. — рекордни за икономиката средства
Приходните агенции имат 9 млрд. лв. повече събраемост спрямо 2024 г., което премиерът отдаде на „изсветляване на бизнеса“
Чуждестранните инвестиции растат
Още въпроси за оставка – и символичен жест от ПП-ДБ
В рамките на блицконтрола Кирил Веселински (ПГ „Морал, единство, чест“) също настоя за оставка, заявявайки, че премиерът е „заложник в ръцете на Борисов и Пеевски“.
Желязков повтори отговора си, позовавайки се на Конституцията.
Напрежение възникна, когато депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова връчи на премиера папка със символична оставка, „от името на протестиращите граждани“.
Желязков спокойно прие папката и я остави на банката си.
За сметки, и заеми!
Прав е!!!
Ако се съди по факта, че министрите ни имат пари да пътуват с правителствения самолет по 40 дни годишно в чужбина, сигурно е така.
ako mi padni 6te mu stro6a kradlivite pipala!!!!!!!
Да бе…. Аз съм 1.90 а в Европа взимат 5,45 евро на час!
Твоят даже 5 пъти!!!!?
Оставка!!!!
Твоя растеж с хотела.
Тоя хептен изплиска лигена и си вярва при това
Скоро ще ги задминем и в заплатите !!!
Тогаз защо ревете че няма пари в хазната и теглите огромни заеми
DOLEN PRESTAPNIK ZATVOR
Ама много жалък
Boris Markov
В нощта на протеста Белобрадова крещеше на полицаите да арестуват вандалите.
24 часа по-късно призоваваше да ги освободят.
24 часа по-късно вече не бяха вандали, а джаз музиканти.
24 часа по-късно се оказа, че „джаз музикантът“ е залавян няколко пъти с наркотици и е стар познайник на полицията.
От къде намирате такива тъпунгери като тази дама, нямам идея. Но важното е, че пее. 😂😂😂
Сменявайте си дилъра,че нещо не ви дава добра стока.Мозъците са ви станали на айрян.
Тоя кукльо – желязна марионетка няма никакъв срам от близки, роднини…от народа. Няма ли кой да му каже- абре, человеко толкова ли е тежко да кажеш 7 прости думички: Подавам оставка на ръководеното от мен правителство! Горките хора роднини около него, умират от срам със сигурност
Оставка!
Еее мизерник, кой ти плаща на тебе да говориш тия неща…
Като е нараснал защо са тия дългове та чак и за правнуците ни? Нали така или аз нещо бъркам?
Къде е това,че да идем там.Тука със сигурност не е.
Абеее, ей, лъжльо!
Бих те ……. с една тръба!
Майкати да е….
Педе…ст!
Лъжецо, лично ще те обеся!
Млъкни лъжецо
😂🤣😂🤣 палячоооо
БРАВО Г-Н ПРЕМИЕР ЖЕЛЯЗКОВ!!!ВЯРВАМЕ И ПОДКРЕПЯМЕ ВСЯКО ВАШЕ РЕШЕНИЕ ДЕЙНОСТ , ЗАЩОТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТРАЙНО ПОДОБРЕНИЕ НА ЖИВОТА ,КАКТО И СТАБИЛНОСТТА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!!!НЕ ВЯРВАМЕ НА НИТО ЕДНА ПАРТИЯ ИЗВЪН ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЩОТО СА ПОПАДНАЛИ СРУЧАЙНО В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И СА ПЪЛНИ НЕУДАЧНИЦИ ОТ КОИТО НЕ СТАВАТ ЗА ПОЛИТИЦИ!!!
Браво господин Желязков, успех и никаква Оставка тия Протестиращи са платени вандали!
Смени дилъра че взе много глупости да бълваш ! 🤢😡
🖕
Нагъл.👎
Тоя у ред ли е с главата????🤔🤔🤔
Стига си лъгал кажи истината за хотел хаяши остави политиката там си загубен сега кажи как открадна парите за хотела или директно влизай в затвора без съд.Скоро ще дойде Тръмп с неговите военни.ЯСНО ЛИ ТИ Е………
Защото не даде Коледни бонуси на всички пенсионери с Теменуга двамата евро да ядете да дъвчете да кандисате !
Ти да видиш!
Когато икономиката ти е слаба, лесно се прави ръст над средния….
Майтап ли си прави или се подиграва!?
И тоя е за д-р р Гълъбова!
В коя държава живее този човек
Тея ако спрат продажбата на дрога за големите градове , протеста ще е наистина огромен !
Клакьор
Два пъти ама на цените червенобузко !
Когато искаме по-високи пенсии и заплати ни казват, че трябва да се съобразяват с икономическия ръст. А когато се хвалят с нечувани постижения в икономиката забравят, че този ръст трябва да доведе до по-високи заплати.