Желязков: Икономическият ни ръст е два пъти над средния за Европа

По време на блицконтрола в Народното събрание премиерът Росен Желязков защити икономическата политика на правителството и обяви, че България отбелязва икономически растеж около 3% за 2025 г., което е „два пъти над средното за Европа“.

Заявлението бе направено в отговор на въпроси от депутати на „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ), които отново настояха премиерът да подаде оставка заради „лошата икономическа политика“ и „бюджетните грешки“, довели до масовите протести.

„Оставката е уредена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията“

На директния въпрос на Богдан Богданов (ПП–ДБ) кога смята да се оттегли, Желязков отговори:

„Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89, ал. 2 от Конституцията.“

(бел. ред. — оставка се подава, когато парламентът гласува вот на недоверие)

Премиерът: Българската икономика бележи рекордни показатели

Желязков подчерта, че бюджетът за 2025 г. е приет още през март, а резултатите от работата на кабинета са положителни:

„Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3% и може би ще сме на второ място в Европа по растеж.“

Той допълни още:

БВП за следващата година е прогнозиран на високи нива

Безработицата трайно намалява

По Плана за възстановяване ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв. — рекордни за икономиката средства

Приходните агенции имат 9 млрд. лв. повече събраемост спрямо 2024 г. , което премиерът отдаде на „изсветляване на бизнеса“

, което премиерът отдаде на „изсветляване на бизнеса“ Чуждестранните инвестиции растат

„В България трябва да се говори за градеж и надграждане, а не чрез сравнения с други правителства.“

Още въпроси за оставка – и символичен жест от ПП-ДБ

В рамките на блицконтрола Кирил Веселински (ПГ „Морал, единство, чест“) също настоя за оставка, заявявайки, че премиерът е „заложник в ръцете на Борисов и Пеевски“.

Желязков повтори отговора си, позовавайки се на Конституцията.

Напрежение възникна, когато депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова връчи на премиера папка със символична оставка, „от името на протестиращите граждани“.

Желязков спокойно прие папката и я остави на банката си.

Председателят на НС Рая Назарян реагира остро: