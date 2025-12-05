Липсват данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на обществена дискусия в „София Тех Парк“. Събитието бе посветено на междинния доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.
- Реклама -
Премиерът акцентира върху обновения състав на КЗК, което определи като една от важните ползи от дейността на действащото Народно събрание. Той поздрави регулатора за извършения анализ и приветства стартиралия диалог между всички заинтересовани страни – държавни институции, синдикати, работодателски организации, търговски вериги, производители и потребители. Според Желязков докладът предоставя аргументирана основа за бъдещи политики в селското стопанство и традиционните отрасли.
Позовавайки се на данни за ценовата политика на търговските вериги през месеците юни, юли и август, министър-председателят отбеляза, че липсва необосновано поскъпване. Това се дължи на предварителния контрол, ангажираността на държавата и партньорското отношение на търговците.
Въпреки това, докладът на антимонополния орган посочва конкретни примери за високи търговски надценки, които имат потенциал да изкривят пазара и да окажат натиск върху производителите. Желязков подчерта необходимостта от внимателно разглеждане на препоръките на КЗК, включително нормативни и административни промени в защита на потребителите и българските отрасли.
Желязков допълни, че целта не е налагане на силови мерки, а подобряване на пазарното функциониране чрез саморегулация и диалог.
Липсват данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на обществена дискусия в „София Тех Парк“. Събитието бе посветено на междинния доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.
- Реклама -
Премиерът акцентира върху обновения състав на КЗК, което определи като една от важните ползи от дейността на действащото Народно събрание. Той поздрави регулатора за извършения анализ и приветства стартиралия диалог между всички заинтересовани страни – държавни институции, синдикати, работодателски организации, търговски вериги, производители и потребители. Според Желязков докладът предоставя аргументирана основа за бъдещи политики в селското стопанство и традиционните отрасли.
Позовавайки се на данни за ценовата политика на търговските вериги през месеците юни, юли и август, министър-председателят отбеляза, че липсва необосновано поскъпване. Това се дължи на предварителния контрол, ангажираността на държавата и партньорското отношение на търговците.
Въпреки това, докладът на антимонополния орган посочва конкретни примери за високи търговски надценки, които имат потенциал да изкривят пазара и да окажат натиск върху производителите. Желязков подчерта необходимостта от внимателно разглеждане на препоръките на КЗК, включително нормативни и административни промени в защита на потребителите и българските отрасли.
Желязков допълни, че целта не е налагане на силови мерки, а подобряване на пазарното функциониране чрез саморегулация и диалог.
ПомиярМърсенМахайСеБоклук
ЗаЕднаГодинаЦенитеСеВдигнахаС250Процента
НемоЗе да бИде!!! Водопатчикът едно има в главата, да стане водопадът, а в главата-въздух!!!
Смешник!
БЪЛХАРЕВ , ТИ ОТ КЪДЕ ПАЗАРУВАШ??? ТО ВСЕ ЕДНО ТО – ТЕБ ПАРИТЕ НЕ ТЕ БЪРКАТ, И СЕ ПИТАМ ОТКЪДЕ ПЪК ГИ ИМАШ??? ОТ ЧИНОВНИЧЕСКАТА ЗАПЛАТА ИЛИ НАРКОТО ТИ ПЛАЩА РЕДОВНО С НАШИТЕ ПАРИ????😡😡
ПроЗ
Да бе
Кой ти каза?
ПРОСТАК.
СЕГА Е ПЪРВОТО
СЛЕД НОВА ГОДИНА ЩЕ
ИМА ВТОРО ПОСКЪПВАНЕ НА ВСИЧКО.
Гадост.Лъже и няма срам.😡😨🤮
Защо лъжеш?Цените само нагоре са в момента!!!
Оставка бе!
Гадост🤮🤮🤮
Mайната ти …
Неуспешен опит за аборт!
Лъжлив,мръсен плъх!
Дано Бог ти даде награда за Коледа!
Торта и предател на родина се предпочитат студени и със свщ!
Оставка на некадърното правителството!
ВЕрвам ти! Ама господ ще ти покаже!
Може ли някой на такъв отговорен пост така нагло да се извърта и лъже?Такъв да изчезва.