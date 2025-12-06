НА ЖИВО
          11 убити при масова стрелба в ЮАР

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Единадесет души, включително 3-годишно дете, бяха убити при нападение в хостел в южноафриканската столица Претория. Въоръжени мъже са открили безразборна стрелба рано сутринта в събота, съобщи полицията. Това е поредният тежък инцидент в страна, която ежедневно се бори с висока престъпност.

          По данни на полицията общо 25 души са били простреляни, като 14 са хоспитализирани. Десет души са загинали на място в градчето Солсвил, на около 18 км от Претория, а още един е починал в болница. Сред убитите има и 12-годишно, и 16-годишно момче.

          Нападението е извършено от трима въоръжени мъже около 4:30 ч. сутринта, които са стреляли по група мъже, намиращи се в хостела. Полицията е била уведомена за случая едва около 6:00 ч., посочи говорителката Атленда Мате.

          Все още няма арестувани, а мотивът остава неизвестен.

          Южна Африка, въпреки че е най-индустриализираната държава на континента, се бори с тежка престъпност и корупция. В страната циркулират огромни количества незаконно оръжие, а статистиката показва, че около 63 души биват убивани всеки ден.

