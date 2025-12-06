НА ЖИВО
          - Реклама -
          Арда превзе Пловдив, побеждавайки Локомотив

          Точни за кърджалийци бяха Патрик Луан и Феликс Ебоа Ебоа

          Снимка: www.facebook.com/FCARDA.bg
          Арда се наложи над Локомотив Пловдив с 2:0 като гост в мач от 19-ия кръг на Първа лига. Патрик Луан и Феликс Ебоа Ебоа се разписаха за кърджалийци още до почивката.

          Така възпитаниците на Александър Тунчев разочароваха домакинските привърженици, които се завърнаха днес на стадиона в парк „Лаута“ след наказанието от Дисциплинарната комисия заради хвърлената бутилка, която удари вратаря на Ботев Пд Даниел Наумов.

          В подреждането Арда е десети с 24 точки, колкото има и деветият Ботев Враца, който обаче във вторник приема Монтана. Локо Пд е шести с 29 пункта след втората си поредна загуба.

          Двата отбора приключиха в първенството за 2025 г., но им остават срещи в 1/8-финалите за Купата. Локомотив приема Монтана, а Арда гостува на Черно море. 

          - Реклама -

