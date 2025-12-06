НА ЖИВО
          - Реклама -
          България отбелязва Никулден

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          На 6 декември почитаме Св. Николай Мирликийски — един от най-уважаваните светци у нас и покровител на моряците, рибарите и пътуващите по вода. Според традицията трапезата задължително включва риба, най-често шаран, свързан с легендите за чудесата на светеца.

          Разказите описват как Св. Николай успокоява морска буря и спасява моряци или как запушва дупка в кораб със шаран и връща към живот паднал моряк. Образът му съчетава християнска святост и черти, напомнящи древния бог Посейдон, което обяснява почитта към него като закрилник на моретата и водите. На Никулден моряците традиционно остават на сушата, за да почетат своя патрон.

          Светецът умира на 6 декември 342 г. в Мира, Мала Азия. През XI век мощите му са пренесени в италианския град Бари, където и днес хиляди вярващи ги почитат. Никулден се отбелязва и в западните страни — особено в Холандия и Белгия, където децата очакват подаръци от св. Никола.

          Празникът е почитан и от банкери и търговци. Преданието разказва, че преди да бъде канонизиран, св. Никола бил лихвар, който тайно помагал на бедните, включително като подхвърлил три кесии злато на обеднял търговец, за да омъжи достойно дъщерите му. От 1992 г. Никулден отново се чества като ден на банковите среди.

          Празникът попада в Рождественския пост и мнозина вярващи приемат свето Причастие, а рибните ястия се освещават в храмовете.

          Бургас отбелязва своя градски празник именно на Никулден.

          Днес празнуват над 200 000 именници — Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета, Колю, Ненка, Ненко.
          Честит празник!

