Барселона разби Бетис с 5:3

Барселона постигна шеста поредна победа в Ла Лига, след като надви Бетис с 5:3 като гост в голово шоу от 15-ия кръг на испанското първенство!

Антони, Диего Йоренте и Кучо Ернандес от дузпа вкараха за „лос вердибланкос“, но каталунците отговориха с хеттрик на Феран Торес и по едно попадение на Руни Барджи и Ламин Ямал. Така тимът на Ханс-Дитер Флик събра 40 точки и се откъсна на 4 от втория Реал Мадрид, докато хората на Мануел Пелегрини остават на 5-а позиция с 24 точки.

На „Ла Картуха“ домакините поведоха още в 6-ата минута, когато удар на Пабло Форналс бе блокиран от Алехандро Балде, но при добавката Антони реализира за 1:0!

Само 5 минути след това Жул Кунде намери Феран Торес в наказателното поле и той с удар от движение изравни!

Този гол вдигна оборотите на Барселона и в 13-ата минута обратът бе факт! Руни Барджи намери непокрития Торес в наказателното поле и Ел Тибурон преодоля Алваро Вайес с нисък удар!

След половин час игра Руни Барджи се разписа с хладнокръвен шут в близост до левия стълб след пас на Педри, правейки резултата 3:1!

До края на първата част имаше време за Феран Торес да оформи своя хеттрик и той го стори! В 40-ата минута Педри намери нападателя, който от границата на наказателното поле преодоля Вайес с третото си попадение в мача!

Десет минути след началото на второто полувреме Марк Бартра игра с ръка в наказателното поле и след преглед с ВАР, Барселона получи дузпа! Зад топката застана Ламин Ямал, който в 59-ата минута прати топката в долния десен ъгъл на Алваро Вайес, реализирайки петия гол на сметката на каталунците в мача.

Последва натиск на Бетис, като в 79-ата минута гол на Пабло Гарсия не бе зачетен заради засада!

Шест минути по-късно обаче, Ез Абде засече топката на близката греда след центриране от ъглов удар вдясно от вратата на Барса. Той успя да свали кълбото за Диего Йоренте, който на далечната греда изпревари защитник на Барса и реализира отблизо!

Това обаче не бе всичко, след като в 90-ата минута Ез Абде спечели дузпа за нарушение на Жул Кунде. Кучо Ернандес се нагърби с удара от бялата точка и не сгреши, вкарвайки трети гол за Бетис!

В добавеното време не се стигна до нов гол и по този начин Барселона се поздрави с успеха в головото шоу в Андалусия!