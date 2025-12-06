НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Байерн унищожи пореден съперник в Бундеслигата

          Баварците вкараха пет гола на Александър Нюбел

          Вратарят на Щутгарт Александър Нюбел, който играе за отбора под наем от Байерн, получи пет гола от баварците в мач от 13 кръг на Бундеслигата. Грандът от Мюнхен спечели с 5:0 като гост и продължава без загуба от началото на сезона.

          Байерн откри резултата в 11-ата минута чрез Конрад Лаймер. Пет минути преди края на първото полувреме Щутгарт се зарадва на изравнително попадение на Николас Нартей, но голът беше отменен с ВАР заради засада.

          След изиграването на половин час треньорът на баварците Венсан Компани пусна в игра Хари Кейн и младата звезда Ленарт Карл. Английският голмайстор вкара хеттрик до края на мача.

          Кейн се разписа в 66-ата, 82-ата (дузпа) и 88-ата минута. Друга от резервите – Йосип Станишич, вкара в 78-ата. Щутгарт завърши мача с човек по-малко. Лоренц Асиньон получи директен червен картон в 81-ата минута заради игра с ръка, довела до дузпата.

          Байерн е лидер в класирането с 37 точки, на девет пред втория РазенБалшпорт (Лайпциг), който е с мач по-малко. Щутгарт е шести с 22.

