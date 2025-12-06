Бенфика и Спортинг не се победиха в мегадербито

Столичните грандове Бенфика и Спортинг (Лисабон) завършиха при резултат 1:1 в мегадербито на португалския футбол.

Двубоят, който бе част от 13-и кръг в Примейра лига, се игра на стадион „Луж“ в Лисабон пред 65 347 зрители по трибуните.

Педро Гонзалвеш даде аванс на гостите от Спортинг, разписвайки се в 12-ата минута. Асистенцията бе на Мортен Хюлманд.

Украинският национал Георгий Судаков (на снимката) изравни в 27-ата след пас на босненеца Амер Дедич.

Заменилият Судаков в 81-ата минута Джанлука Престиани не успя да довърши мача, защото получи червен картон заради брутално спъване на противников играч в добавеното време.

След равенството Спортинг остават 2-и с 32 точки, а Бенфика са 3-и с 29 пункта. Лидер е Порто с 34.