      събота, 06.12.25
          - Реклама -
          Бенфика и Спортинг не се победиха в мегадербито

          Станимир Бакалов
          Столичните грандове Бенфика и Спортинг (Лисабон) завършиха при резултат 1:1 в мегадербито на португалския футбол. 

          Двубоят, който бе част от 13-и кръг в Примейра лига, се игра на стадион „Луж“ в Лисабон пред 65 347 зрители по трибуните. 

          Педро Гонзалвеш даде аванс на гостите от Спортинг, разписвайки се в 12-ата минута. Асистенцията бе на Мортен Хюлманд

          Украинският национал Георгий Судаков (на снимката) изравни в 27-ата след пас на босненеца Амер Дедич

          Заменилият Судаков в 81-ата минута Джанлука Престиани не успя да довърши мача, защото получи червен картон заради брутално спъване на противников играч в добавеното време. 

          След равенството Спортинг остават 2-и с 32 точки, а Бенфика са 3-и с 29 пункта. Лидер е Порто с 34.

