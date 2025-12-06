НА ЖИВО
          - Реклама -
          Bg-Alert активиран за четири бургаски села заради преливащи реки

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Кметът на Бургас Димитър Николов активира системата Bg-Alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, след като реките Факийска и Хурдере започнаха да преливат. Пътят към тези населени места е затворен.

          Водният стълб при моста за село Извор е достигнал 5 метра, а количеството на падналия дъжд до момента е 85 литра на кв. м. Жителите са посъветвани да използват обходния маршрут през село Димчево.

          На терен работят екипи на Община Бургас и „Гранична полиция“.

          Междувременно е скъсана дига на река Изворска, която приема водите на река Факийска. Поради опасността четиричленно семейство е евакуирано от дома си в село Извор. Няма други застрашени къщи.

          Пътят към село Извор остава отворен, но връзката от Извор към Габър, Зидарово и Вършило е изцяло затворена. Властите следят обстановката и са в готовност за допълнителни действия при нужда.

