Бивш британски лекар е обвинен в десетки сексуални престъпления срещу пациенти

Бивш британски лекар от Обединеното кралство е изправен пред десетки обвинения, свързани с предполагаеми сексуални престъпления срещу 38 пациенти, които са били под неговите грижи, включително дете под 13 години, съобщиха прокурорите.

38-годишният Натаниел Спенсър е обвинен в „редица сериозни сексуални престъпления, за които се твърди, че са извършени срещу пациенти, докато е работил като лекар“ в Централна Англия, заяви регионалният прокурор Бен Семпълс. Те включват „нападение чрез проникване и сексуално посегателство срещу дете“, отбеляза той. Обвиненията срещу Спенсър от Бирмингам са следствие от полицейско разследване на предполагаемите сексуални престъпления в две регионални държавни болници в Стоук он Трент и Дъдли между 2017 и 2021 г.

„Нашите прокурори работиха дълго, за да подкрепят подробно и сложно разследване от полицията на Стафордшир, като внимателно прегледаха наличните доказателства“, каза Семпълс. Те установиха, „че има достатъчно доказателства, за да се стигне до съд по делото и че е в обществен интерес да се започне наказателно производство“, добави той.



Спенсър е изправен пред 15 обвинения за сексуално посегателство, 17 обвинения за нападение чрез проникване и едно обвинение за опит за нападение чрез проникване. Той е обвинен и в още дузина престъпления, включващи дете под 13 години, свързани със сексуално посегателство и нападение чрез проникване. Прокурорите и полицията не са разкрили колко предполагаеми деца жертви са замесени.

Спенсър трябва да се яви в Центъра за правосъдие в Северен Стафордшир на 20 януари за първото си съдебно изслушване.