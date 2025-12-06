Бруно Жордао се завръща в състава на ЦСКА за визитата на Черно море

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Черно море от 19-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 17:30 ч. на ст. „Тича“ във Варна.

Цялата група на „червените“ се състои от следните играчи:

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 6. Бруно Жордао, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.