      събота, 06.12.25
          Футбол

          Бруно Жордао се завръща в състава на ЦСКА за визитата на Черно море

          Мачът стартира в 17:30 часа на стадион „Тича“ във Варна

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Черно море от 19-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 17:30 ч. на ст. „Тича“ във Варна.

          Цялата група на „червените“ се състои от следните играчи:

          Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 6. Бруно Жордао, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой. 

