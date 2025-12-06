Челси се спъна в Борнемут

Борнемут и Челси завършиха наравно 0:0 на „Виталити“ в мач от 15-ия кръг на Висшата лига. „Сините“ от Лондон са четвърти с 25 точки, докато „черешките“ са 13-и с пет по-малко.

Още в четвъртата минута топката попадна във вратата на Роберт Санчес. След рикошет кълбото се озова в Антоан Семеньо, който се разписа. Намеса на ВАР обаче установи засада.

В 32-рата минута Енцо Мареска получи лоша новина. Лиъм Делап получи контузия, а на негово място се появи Марк Гиу.

В 36-ата минута Еванилсон стреля от близка дистанция, но прати топката вляво от вратата на Челси. В добавеното време Роберт Санчес се справи с изстрел на Алекс Скот от опасна позиция.

Борнемут имаше добра възможност и в началото на втората част. Маркъс Таверние пое пас на границата на наказателното поле и шутира встрани от левия стълб.

Челси стигна до най-чистата си ситуация в 51-вата минута. Алехандро Гарначо скочи високо, за да засече центриране около точката на дузпата, но ударът му срещна десния стълб.

В 66-ата минута Марк Гиу пропиля огромна възможност, след като стреля над напречната греда от близка дистанция.

В 80-ата минута Антоан Семеньо отправи добър удар към десния ъгъл, но Роберт Санчес внимаваше и успя да спаси.