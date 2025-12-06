Четирима задържани след хвърляне на сладкиш и крем по витрина с Кралските бижута в Лондонския Тауър

Лондонската полиция задържа четирима души, след като върху витрина с Кралските бижута в Лондонския Тауър бяха хвърлени ябълков сладкиш и ванилов крем, предаде АФП. Инцидентът предизвика временно затваряне на залата, в която се съхранява Държавната корона, но според Historic Royal Palaces бижутата не са били повредени.

Според полицията протестиращите са хвърлили храна върху стъклото, след което двама от тях опитали да се оттеглят. Служители по сигурността реагирали бързо и четиримата участници били арестувани по подозрение в причиняване на щети.

Отговорност за акцията пое малко известната група Take Back Power, определяща се като движение за ненасилствено гражданско неподчинение. В изявление организацията твърди, че настоява за създаване на постоянна гражданска асамблея, която да облага свръхбогатството и „да поправи Великобритания“.

В разпространено видео се вижда как млада жена притиска тавичка със сладкиш към стъклото на витрината, а млад мъж излива крем върху нея, докато скандират: „Демокрацията се срина!“ и „Британия е разбита!“.

Акцията е част от нова вълна „директни действия“, при които активисти избират символични културни и исторически обекти за протест. През последните месеци подобни групи хвърляха доматена супа върху защитените със стъкло „Слънчогледи“ на Ван Гог, пръскаха Стоунхендж с оранжева пудра и изсипаха тор до коледната украса на хотел „Риц“.

След атаката залата с Кралските бижута беше временно затворена за полицейска проверка, но отвори отново по-късно през деня. Колекцията включва над 23 000 скъпоценни камъка и повече от 100 предмета, използвани при коронации и държавни церемонии, и е част от Кралската колекция, пазена от монарха в името на нацията.