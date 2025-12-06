ЦСКА с болезнено поражение край морето

Черно море победи ЦСКА с 2:0 в мач от 19 кръг на efbet Лига. Двубоят се игра на стадион „Тича“ във Варна при силен вятър, а домакините записаха успех навръх празника на моряците – Никулден. Тимът на Илиан Илиев спря победната серия на „армейците“, които не познаваха вкуса на поражението в продължение на девет поредни мача. Това е първа загуба за „червените“ под ръководството на Христо Янев.

Втората поредна победа на „моряците“ се дължи до голяма степен на отличните изяви на вратаря Кристиан Томов, който спаси ключови положения пред вратата си в края на мача. С това 23-годишният страж даде силна заявка за място в националния отбор.

ЦСКА имаше ранен шанс да открие резултата. Още във втората минута Йоанис Питас стреля с глава от вратарското поле, но топката мина над вратата. Последва далечен неточен удар на Джеймс Ето’о. В 12-ата минута камерунецът даде хубав извеждащ пас за Леандро Годой, който от пеналта би право във вратаря Кристиан Томов.

Три минути по-късно Питас изскочи зад гърба на защитата, но стреля много неточно. В 19-ата минута Адриан Лапеня в наказателното поле засече центриране отдясно, но не уцели вратата. Пет минути по-късно нов далечен удар на Ето’о не намери целта.

В 28-ата минута Живко Атанасов се оказа сам на далечната греда след изпълнение на корнер и опита с акробатичен удар да засече топката, но неуспешно.

В 40-ата минута Черно море откри резултата. При разбъркване в наказателното поле и блокиран удар на Георги Лазаров топката стигна до Уеслен Жуниор, който се разписа с глава. Пет минути след началото на второто полувреме Уеслен от трудна позиция принуди Лапоухов да се намесва и да избие в корнер.

В 64-ата минута Черно море удвои аванса си. Асен Чандъров успя да спаси топката да излезе извън терена и върна към Васил Панайотов. Капитанът на „моряците“ центрира и след рикошет в главата на Лазаров топката се озова във вратата на ЦСКА. Имаше с ВАР, за да се провери дали преди намесата на Чандъров топката не е напуснала очертанията. Ситуацията се оказа редовно и попадението потвърдено.

Шест минути по-късно ЦСКА отвърна с удар на Годой, който мина над вратата. В 74-ата минута Кристиан Томов улови далечен изстрел на Питас. Четири минути след това центриране на Илиан Илиев-младши мина през играчите в наказателното поле и се отби в дясната греда на вратата на домакините.

В 81-ата минута Леандро Годой беше изпуснат в наказателното поле след ново центриране на Илиев, но изстрелът на Кошмара беше избит от Томов. В последната минута на редовното време и Лапоухов се намеси решително, избивайки удар с глава на Франса след корнер.

С днешния си успех Черно море събра актив от 33 точки и изпревари ЦСКА за четвъртото място в класирането. „Червените“ са пети с 31, изоставайки на две точки и зад третия Лудогорец, който за момента е с два мача по-малко и в понеделник приема Славия.

В последния са мач за 2025 г. „моряците“ приемат Арда в 1/8-финал за Купата на България на 12 декември от 17:30 часа. Ден по-късно „червените“ срещат Локомотив (София) от 18:00 часа в друг двубой от турнира.

В първата си среща от шампионата през следващата година тимът на Илиан Илиев е домакин на градския съперник Спартак. Играчите на Христо Янев пък ще играят срещу Арда в София.