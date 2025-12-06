НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          ЦСКА с болезнено поражение край морето

          Отличен вратар спря победната серия на ЦСКА

          0
          13
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Черно море победи ЦСКА с 2:0 в мач от 19 кръг на efbet Лига. Двубоят се игра на стадион „Тича“ във Варна при силен вятър, а домакините записаха успех навръх празника на моряците – Никулден. Тимът на Илиан Илиев спря победната серия на „армейците“, които не познаваха вкуса на поражението в продължение на девет поредни мача. Това е първа загуба за „червените“ под ръководството на Христо Янев.

          - Реклама -

          Втората поредна победа на „моряците“ се дължи до голяма степен на отличните изяви на вратаря Кристиан Томов, който спаси ключови положения пред вратата си в края на мача. С това 23-годишният страж даде силна заявка за място в националния отбор.

          ЦСКА имаше ранен шанс да открие резултата. Още във втората минута Йоанис Питас стреля с глава от вратарското поле, но топката мина над вратата. Последва далечен неточен удар на Джеймс Ето’о. В 12-ата минута камерунецът даде хубав извеждащ пас за Леандро Годой, който от пеналта би право във вратаря Кристиан Томов.

          Три минути по-късно Питас изскочи зад гърба на защитата, но стреля много неточно. В 19-ата минута Адриан Лапеня в наказателното поле засече центриране отдясно, но не уцели вратата. Пет минути по-късно нов далечен удар на Ето’о не намери целта.

          В 28-ата минута Живко Атанасов се оказа сам на далечната греда след изпълнение на корнер и опита с акробатичен удар да засече топката, но неуспешно.

          В 40-ата минута Черно море откри резултата. При разбъркване в наказателното поле и блокиран удар на Георги Лазаров топката стигна до Уеслен Жуниор, който се разписа с глава. Пет минути след началото на второто полувреме Уеслен от трудна позиция принуди Лапоухов да се намесва и да избие в корнер.

          В 64-ата минута Черно море удвои аванса си. Асен Чандъров успя да спаси топката да излезе извън терена и върна към Васил Панайотов. Капитанът на „моряците“ центрира и след рикошет в главата на Лазаров топката се озова във вратата на ЦСКА. Имаше с ВАР, за да се провери дали преди намесата на Чандъров топката не е напуснала очертанията. Ситуацията се оказа редовно и попадението потвърдено.

          Шест минути по-късно ЦСКА отвърна с удар на Годой, който мина над вратата. В 74-ата минута Кристиан Томов улови далечен изстрел на Питас. Четири минути след това центриране на Илиан Илиев-младши мина през играчите в наказателното поле и се отби в дясната греда на вратата на домакините.

          В 81-ата минута Леандро Годой беше изпуснат в наказателното поле след ново центриране на Илиев, но изстрелът на Кошмара беше избит от Томов. В последната минута на редовното време и Лапоухов се намеси решително, избивайки удар с глава на Франса след корнер.

          С днешния си успех Черно море събра актив от 33 точки и изпревари ЦСКА за четвъртото място в класирането. „Червените“ са пети с 31, изоставайки на две точки и зад третия Лудогорец, който за момента е с два мача по-малко и в понеделник приема Славия.

          В последния са мач за 2025 г. „моряците“ приемат Арда в 1/8-финал за Купата на България на 12 декември от 17:30 часа. Ден по-късно „червените“ срещат Локомотив (София) от 18:00 часа в друг двубой от турнира.

          В първата си среща от шампионата през следващата година тимът на Илиан Илиев е домакин на градския съперник Спартак. Играчите на Христо Янев пък ще играят срещу Арда в София.

          Черно море победи ЦСКА с 2:0 в мач от 19 кръг на efbet Лига. Двубоят се игра на стадион „Тича“ във Варна при силен вятър, а домакините записаха успех навръх празника на моряците – Никулден. Тимът на Илиан Илиев спря победната серия на „армейците“, които не познаваха вкуса на поражението в продължение на девет поредни мача. Това е първа загуба за „червените“ под ръководството на Христо Янев.

          - Реклама -

          Втората поредна победа на „моряците“ се дължи до голяма степен на отличните изяви на вратаря Кристиан Томов, който спаси ключови положения пред вратата си в края на мача. С това 23-годишният страж даде силна заявка за място в националния отбор.

          ЦСКА имаше ранен шанс да открие резултата. Още във втората минута Йоанис Питас стреля с глава от вратарското поле, но топката мина над вратата. Последва далечен неточен удар на Джеймс Ето’о. В 12-ата минута камерунецът даде хубав извеждащ пас за Леандро Годой, който от пеналта би право във вратаря Кристиан Томов.

          Три минути по-късно Питас изскочи зад гърба на защитата, но стреля много неточно. В 19-ата минута Адриан Лапеня в наказателното поле засече центриране отдясно, но не уцели вратата. Пет минути по-късно нов далечен удар на Ето’о не намери целта.

          В 28-ата минута Живко Атанасов се оказа сам на далечната греда след изпълнение на корнер и опита с акробатичен удар да засече топката, но неуспешно.

          В 40-ата минута Черно море откри резултата. При разбъркване в наказателното поле и блокиран удар на Георги Лазаров топката стигна до Уеслен Жуниор, който се разписа с глава. Пет минути след началото на второто полувреме Уеслен от трудна позиция принуди Лапоухов да се намесва и да избие в корнер.

          В 64-ата минута Черно море удвои аванса си. Асен Чандъров успя да спаси топката да излезе извън терена и върна към Васил Панайотов. Капитанът на „моряците“ центрира и след рикошет в главата на Лазаров топката се озова във вратата на ЦСКА. Имаше с ВАР, за да се провери дали преди намесата на Чандъров топката не е напуснала очертанията. Ситуацията се оказа редовно и попадението потвърдено.

          Шест минути по-късно ЦСКА отвърна с удар на Годой, който мина над вратата. В 74-ата минута Кристиан Томов улови далечен изстрел на Питас. Четири минути след това центриране на Илиан Илиев-младши мина през играчите в наказателното поле и се отби в дясната греда на вратата на домакините.

          В 81-ата минута Леандро Годой беше изпуснат в наказателното поле след ново центриране на Илиев, но изстрелът на Кошмара беше избит от Томов. В последната минута на редовното време и Лапоухов се намеси решително, избивайки удар с глава на Франса след корнер.

          С днешния си успех Черно море събра актив от 33 точки и изпревари ЦСКА за четвъртото място в класирането. „Червените“ са пети с 31, изоставайки на две точки и зад третия Лудогорец, който за момента е с два мача по-малко и в понеделник приема Славия.

          В последния са мач за 2025 г. „моряците“ приемат Арда в 1/8-финал за Купата на България на 12 декември от 17:30 часа. Ден по-късно „червените“ срещат Локомотив (София) от 18:00 часа в друг двубой от турнира.

          В първата си среща от шампионата през следващата година тимът на Илиан Илиев е домакин на градския съперник Спартак. Играчите на Христо Янев пък ще играят срещу Арда в София.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Барселона разби Бетис с 5:3

          Станимир Бакалов -
          Барселона постигна шеста поредна победа в Ла Лига, след като надви Бетис с 5:3 като гост в голово шоу от 15-ия кръг на испанското...
          Спорт

          Лийдс с десет човека задълбочи кризата в Ливърпул

          Станимир Бакалов -
          Лийдс и Ливърпул сътвориха истински спектакъл, завършвайки наравно 3:3 в спиращ дъха сблъсък от Висшата лига. Българнският национал Илия Груев започна като титуляр за...
          Спорт

          Интер разгроми Комо с 4:0 

          Станимир Бакалов -
          Интер разгроми Комо с 4:0 у дома на „Джузепе Меаца“ в двубой от 14-ия кръг на Серия А! Успехът за „нерадзурите“ дойде с голове...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions