НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Девет позиции за висококвалифицирани кадри обявени в Бюрото по труда в Ямбол

          0
          68
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Девет свободни позиции за специалисти с висше медицинско, икономическо и инженерно образование са обявени в Бюрото по труда в Ямбол, съобщава БТА, позовавайки се на местната дирекция на Агенцията по заетостта.

          - Реклама -

          Търсят се медицинска сестра, педиатър, трима счетоводители, еколог, технолог с висше машинно инженерство, както и икономисти в областта на търговията и доставките. Има и предложения за работа за кандидати със средно образование в промишлеността, мебелното и текстилното производство, транспорта и търговията.

          Общият брой на вакантните позиции в региона е 34, като шест от тях са подходящи за хора с трайно намалена работоспособност.

          Министерството на труда и социалната политика обяви новата мярка „Избирам България“, насочена към българи, които се завръщат от чужбина, както и към желаещи да се преместят в по-малки населени места с до 50 000 жители.

          Мярката е част от Програмата „Развитие на човешките ресурси“ и включва два компонента. Първият подпомага завръщането на българи, които са живели в чужбина 12 от последните 18 месеца или са завършили образованието си там, обясни зам.-министър Наталия Ефремова. Вторият компонент цели да насърчи вътрешната мобилност и започването на работа в по-малки населени места в страната.

          Девет свободни позиции за специалисти с висше медицинско, икономическо и инженерно образование са обявени в Бюрото по труда в Ямбол, съобщава БТА, позовавайки се на местната дирекция на Агенцията по заетостта.

          - Реклама -

          Търсят се медицинска сестра, педиатър, трима счетоводители, еколог, технолог с висше машинно инженерство, както и икономисти в областта на търговията и доставките. Има и предложения за работа за кандидати със средно образование в промишлеността, мебелното и текстилното производство, транспорта и търговията.

          Общият брой на вакантните позиции в региона е 34, като шест от тях са подходящи за хора с трайно намалена работоспособност.

          Министерството на труда и социалната политика обяви новата мярка „Избирам България“, насочена към българи, които се завръщат от чужбина, както и към желаещи да се преместят в по-малки населени места с до 50 000 жители.

          Мярката е част от Програмата „Развитие на човешките ресурси“ и включва два компонента. Първият подпомага завръщането на българи, които са живели в чужбина 12 от последните 18 месеца или са завършили образованието си там, обясни зам.-министър Наталия Ефремова. Вторият компонент цели да насърчи вътрешната мобилност и започването на работа в по-малки населени места в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Малинов: Радев не използва протестите като трамплин за създаване на партия

          Георги Петров -
          Президентът Румен Радев не разчита на текущите протести като средство за излизане в политиката със собствен проект. Това заяви политологът проф. Александър Малинов. По...
          Политика

          Желязков: Българските евромонети влизат в обращение от 1 януари

          Георги Петров -
          От 1 януари българските евромонети стават законно платежно средство в цяла Европа и ще носят ключови национални символи. Това потвърди премиерът Росен Желязков по...
          Политика

          Иван Иванов: Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват

          Георги Петров -
          „Когато има управление, което работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Това доказва обновеният водопровод в село Едрево, финансиран със средства от държавата.“ Това...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions