Девет позиции за висококвалифицирани кадри обявени в Бюрото по труда в Ямбол

Девет свободни позиции за специалисти с висше медицинско, икономическо и инженерно образование са обявени в Бюрото по труда в Ямбол, съобщава БТА, позовавайки се на местната дирекция на Агенцията по заетостта.

Търсят се медицинска сестра, педиатър, трима счетоводители, еколог, технолог с висше машинно инженерство, както и икономисти в областта на търговията и доставките. Има и предложения за работа за кандидати със средно образование в промишлеността, мебелното и текстилното производство, транспорта и търговията.

Общият брой на вакантните позиции в региона е 34, като шест от тях са подходящи за хора с трайно намалена работоспособност.

Министерството на труда и социалната политика обяви новата мярка „Избирам България“, насочена към българи, които се завръщат от чужбина, както и към желаещи да се преместят в по-малки населени места с до 50 000 жители.

Мярката е част от Програмата „Развитие на човешките ресурси“ и включва два компонента. Първият подпомага завръщането на българи, които са живели в чужбина 12 от последните 18 месеца или са завършили образованието си там, обясни зам.-министър Наталия Ефремова. Вторият компонент цели да насърчи вътрешната мобилност и започването на работа в по-малки населени места в страната.