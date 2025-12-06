Драматичен край дари победата на Локомотив София над Ботев Пловдив

Локомотив София надви Ботев Пловдив с 3:2 у дома в откриващ мач от последния за годината кръг в Първа лига. Отново бе даден кураж и оказана подкрепа на борещите се с тежки заболявания Любослав Пенев и Петър Хубчев, както и на получилия инсулт Борислав Михайлов.

На терена в столичния квартал „Надежда“ „железничарите“ стартираха блестящо след два гола в рамките на 120 секунди, отбелязани от Божидар Кацаров и Кауе Карузо. Франклин Маскоте върна „канарите“ в срещата след половин час игра. След почивката Ботев на Димитър Димитров – Херо натисна и заслужено стигна до изравнително попадение чрез втория гол на Маскоте, но малко след това Меси Биатумусока наказа пловдивчани за крайното 3:2.

Локомотив влезе в топ 8 с 26 точки, докато Ботев е 11-и с пет по-малко.

Двата отбора имат по още един двубой до края на 2025 – за Купата на България, където столичани са гости на ЦСКА следващата събота, а Ботев пътува до Варна за визита на Спартак Варна.