      събота, 06.12.25
          Драматичен край дари победата на Локомотив София над Ботев Пловдив

          Двата отбора имат по още един двубой до края годината - за Купата на България, където столичани са гости на ЦСКА, а "канарчетата" пътуват до Варна за визита на Спартак

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Локомотив София надви Ботев Пловдив с 3:2 у дома в откриващ мач от последния за годината кръг в Първа лига. Отново бе даден кураж и оказана подкрепа на борещите се с тежки заболявания Любослав Пенев и Петър Хубчев, както и на получилия инсулт Борислав Михайлов.

          На терена в столичния квартал „Надежда“ „железничарите“ стартираха блестящо след два гола в рамките на 120 секунди, отбелязани от Божидар Кацаров и Кауе Карузо. Франклин Маскоте върна „канарите“ в срещата след половин час игра. След почивката Ботев на Димитър Димитров – Херо натисна и заслужено стигна до изравнително попадение чрез втория гол на Маскоте, но малко след това Меси Биатумусока наказа пловдивчани за крайното 3:2.

          Локомотив влезе в топ 8 с 26 точки, докато Ботев е 11-и с пет по-малко.

          Двата отбора имат по още един двубой до края на 2025 – за Купата на България, където столичани са гости на ЦСКА следващата събота, а Ботев пътува до Варна за визита на Спартак Варна. 

