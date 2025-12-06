ЕК и Германия в „конструктивни разговори“ с Белгия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц съобщиха, че са провели „много конструктивни“ разговори с белгийския премиер Барт Де Вевер относно плана на ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна – инициатива, която Белгия засега отказва да подкрепи, предава Ройтерс.

ЕК предлага безпрецедентна схема за набиране на 90 милиарда евро чрез използване на блокираните руски държавни активи или чрез международни заеми. Повечето европейски правителства подкрепят ideята за „заем за репарации“, базиран на тези активи.

Белгия обаче – като държава, в която депозитарят „Юроклиър“ държи най-голямата част от тях – поставя редица правни въпроси, които забавят решението.

„Времето е от съществено значение, като се има предвид настоящата геополитическа ситуация“, написа фон дер Лайен в „Екс“ след срещата в Брюксел.



Тримата лидери са се договорили да продължат разговорите с цел постигане на консенсус преди срещата на върха на ЕС на 18 декември.

Говорител на германското правителство уточни, че и фон дер Лайен, и Мерц са подчертали нуждата въпросът в Белгия да бъде решен така, че всички държави в ЕС да поемат еднакъв риск.