      събота, 06.12.25
          ЕС подготвя нов модел за изграждане на енергийната мрежа

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейският съюз планира да промени изцяло подхода си към изграждането на трансграничната енергийна мрежа, съобщава „Файненшъл таймс“. Причината – милиардни загуби заради забавяния, пропуски и несъответствие между предлагане и търсене на енергия.

          Според изданието Брюксел подготвя централизирана стратегия, която да определя къде са най-неотложните нужди от инвестиции и кои проекти трябва да бъдат приоритет. Целта е да се премахнат пречките, които забавят растежа и подкопават енергийната сигурност на блока.

          Еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен заяви, че „най-голямата заплаха“ за изпълнение на целите на ЕС в областта на декарбонизацията е именно бавното изграждане на новата енергийна система.
          „Губим милиарди всяка година заради съкращения и възпиращи фактори“, подчерта той.

          До края на 2025 г. Европейската комисия ще представи конкретен план за подобряване на съвместимостта на енергийните мрежи в ЕС. В проекта за многогодишния бюджет от 2027 г. насетне ЕК предлага петкратно увеличение на финансирането – от 6 млрд. евро на 30 млрд. евро – за разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

          Новият подход цели да ускори свързаността между държавите членки и да подготви енергийната система на Европа за бъдещите нужди.

