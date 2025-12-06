ЕС подготвя нов модел за изграждане на енергийната мрежа

Европейският съюз планира да промени изцяло подхода си към изграждането на трансграничната енергийна мрежа, съобщава „Файненшъл таймс“. Причината – милиардни загуби заради забавяния, пропуски и несъответствие между предлагане и търсене на енергия.

Според изданието Брюксел подготвя централизирана стратегия, която да определя къде са най-неотложните нужди от инвестиции и кои проекти трябва да бъдат приоритет. Целта е да се премахнат пречките, които забавят растежа и подкопават енергийната сигурност на блока.

Еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен заяви, че „най-голямата заплаха“ за изпълнение на целите на ЕС в областта на декарбонизацията е именно бавното изграждане на новата енергийна система.

„Губим милиарди всяка година заради съкращения и възпиращи фактори“, подчерта той.

До края на 2025 г. Европейската комисия ще представи конкретен план за подобряване на съвместимостта на енергийните мрежи в ЕС. В проекта за многогодишния бюджет от 2027 г. насетне ЕК предлага петкратно увеличение на финансирането – от 6 млрд. евро на 30 млрд. евро – за разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

Новият подход цели да ускори свързаността между държавите членки и да подготви енергийната система на Европа за бъдещите нужди.