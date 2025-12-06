НА ЖИВО
          Феноменален подиум за Никола Цолов на спринта в Абу Даби

          Основното състезание, в което българинът ще стартира от 12-о място, започва утре от 11:15 часа

          Снимка: www.facebook.com/NikolaTsolovRacing
          Никола Цолов направи страхотно спринтово състезание в Гран При на Абу Даби на пистата „Яс Марина“. Българинът завърши на трето място, като по този начин за първи път се качи на подиума в своята трета надпревара във Формула 2.

          Още в първите метри той изпревари Оливър Гьоте и Виктор Мартен, след като стартира от пета позиция заради наказание от стюардите. Във вчерашната квалификация Цолов остана девети.

          БГНЕС припомня, че още в първия си старт във Формула 1 – спринтът в Катар, 18-годишният ни пилот можеше да застане на почетната стълбичка, но инцидент в края го лиши от това.

          В челото Арвид Линдблад защити челната си позиция срещу Джошуа Дюрксен.

          Утре от 11:15 часа е същинското състезание в Абу Даби, където Цолов ще стартира от 12-о място.

