Ген. Красимир Петров: „МВР е ударило дъното и продължава да копае“

Бившият ръководител на СОБТ и дългогодишен висш кадър в МВР ген. Красимир Петров остро критикува ръководството на вътрешното министерство за действията му по време на протестите на 1 декември. Той заяви, че МВР „е ударило дъното и продължава да копае надолу“.
По думите му липсата на решително лидерство е основната причина полицията да не предотврати вандалските прояви след мирното шествие.
Той смята, че ръководството на МВР е предпочело да се презастрахова, като допусне материални щети, само и само да няма пострадали. Според него малка група футболни хулигани се е възползвала от ситуацията и се е скрила сред протестиращите, за да предизвика сблъсъци с полицията.
Петров критикува и начина, по който полицията е реагирала:
Бившият шеф на СДВР по време на събитията от 10 януари 1997 г. коментира и политическата обстановка, като заяви, че опозицията е „умряла отвсякъде“ и е изключително разединена.
Това е армията на статуквото . И знаете ли кое е лошото ? Че са 80 000 по 15 патрона си е проблем .
Няма ли са спрете разни пенсионирани отрепки да дават акъли.
Georgi KKa почти няма престъпление в България в ,което да не е замесен мръсен полицай. Ченгетата са изметта на обществото
МВР като погледне нагоре и вижда дъното.А най -голямата карикатура е министър Митов вечно не знае къде и какво говори
Краси Петров е човека познаващ до болка МВР. На този човек трябва да му благодарят много политици.
Ivan Angelov, глупости! Поредният послушко станал генерал!
Станчо Германов Работил съм по-негово време и с Арлин Антонов това са хората.
Ivan Angelov, да, да!
Копае под дъното!!!Не е лесно да си болен с ТЕЛК и да вършиш тая работа!!!