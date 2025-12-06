Ген. Красимир Петров: „МВР е ударило дъното и продължава да копае“

Бившият ръководител на СОБТ и дългогодишен висш кадър в МВР ген. Красимир Петров остро критикува ръководството на вътрешното министерство за действията му по време на протестите на 1 декември. Той заяви, че МВР „е ударило дъното и продължава да копае надолу“.

По думите му липсата на решително лидерство е основната причина полицията да не предотврати вандалските прояви след мирното шествие.



„Трябва някой да поеме отговорност, да застане отпред и да се изпълнява това, което нарежда“, подчерта Петров.

Той смята, че ръководството на МВР е предпочело да се презастрахова, като допусне материални щети, само и само да няма пострадали. Според него малка група футболни хулигани се е възползвала от ситуацията и се е скрила сред протестиращите, за да предизвика сблъсъци с полицията.



„Можеше да са организирани и нарочно вкарани, за да опорочат протеста“, допълни той.

Петров критикува и начина, по който полицията е реагирала:

„Ако се бяха организирали и ги бяха обградили… Полицията много добре ги знае кои са.“

Бившият шеф на СДВР по време на събитията от 10 януари 1997 г. коментира и политическата обстановка, като заяви, че опозицията е „умряла отвсякъде“ и е изключително разединена.

