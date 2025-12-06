НА ЖИВО
          Ген. Красимир Петров: „МВР е ударило дъното и продължава да копае"

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият ръководител на СОБТ и дългогодишен висш кадър в МВР ген. Красимир Петров остро критикува ръководството на вътрешното министерство за действията му по време на протестите на 1 декември. Той заяви, че МВР „е ударило дъното и продължава да копае надолу“.

          По думите му липсата на решително лидерство е основната причина полицията да не предотврати вандалските прояви след мирното шествие.

          „Трябва някой да поеме отговорност, да застане отпред и да се изпълнява това, което нарежда“, подчерта Петров.

          Той смята, че ръководството на МВР е предпочело да се презастрахова, като допусне материални щети, само и само да няма пострадали. Според него малка група футболни хулигани се е възползвала от ситуацията и се е скрила сред протестиращите, за да предизвика сблъсъци с полицията.

          „Можеше да са организирани и нарочно вкарани, за да опорочат протеста“, допълни той.

          Петров критикува и начина, по който полицията е реагирала:

          Ако се бяха организирали и ги бяха обградили… Полицията много добре ги знае кои са.“

          Бившият шеф на СДВР по време на събитията от 10 януари 1997 г. коментира и политическата обстановка, като заяви, че опозицията е „умряла отвсякъде“ и е изключително разединена.

          „Те са орел, рак и щука. На управляващите това им е добре дошло“, заключи генералът.

